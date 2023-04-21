越地折讓28%供股 股價瀉逾1成

昨早開市前停牌的越秀地產（123）宣佈供股，每100股供30股，供股價9元，較昨早停牌前價格12.56元折讓28.3%，集資83.6億元，涉及9.29億股供股股份，佔目前已發行股份約30%。按供股條款，每手股東供股成本2700元。越秀午後復牌，股價一度急插18.2%，收市仍下挫11.6%，報11.1元。

每手供2700元 籌近84億



越秀地產認為，以供股籌集長期股本，為未來擴展提供資金，所得款項淨額用於大灣區、華東地區核心城市和其他重點省會城市之進一步投資，並用作營運資金。



集團認為，供股不會有利息負擔或額外債務，有別於借貸及發行債務證券。



是次聯席包銷商為中信里昂、高盛、摩根士丹利、星展及中金，根據包銷協議，聯席包銷商將悉數包銷未接受供股的部份。