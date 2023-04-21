越地折讓28%供股 股價瀉逾1成

每手供2700元 籌近84億
越秀地產認為，以供股籌集長期股本，為未來擴展提供資金，所得款項淨額用於大灣區、華東地區核心城市和其他重點省會城市之進一步投資，並用作營運資金。
集團認為，供股不會有利息負擔或額外債務，有別於借貸及發行債務證券。
是次聯席包銷商為中信里昂、高盛、摩根士丹利、星展及中金，根據包銷協議，聯席包銷商將悉數包銷未接受供股的部份。
新冠病毒在本港肆虐逾三年，估計本港有四、五百萬人曾中招，部份康復者或面對長新冠後遺症。中文大學醫學院訪問逾萬名本港康復者，發現12%長新冠患者出現生殖系統徵狀，包括月經失調、下體疼痛及性功能障礙等，當...
2023-04-21
美國制裁包括中港公司在內的六間公司和一名個人，指他們涉嫌協助伊朗取得電子部件作軍事用途。中國商務部昨強調，中國對無人機出口有嚴格管制措施，所有達到管制標準的無人機，出口均須申請許可，防止用於非和平目的...
2023-04-21
也門首都薩那周三晚間發生人踩人慘劇，造成至少85人死亡，逾300人受傷，死者包括婦孺。據報事發時有商人發放慈善物資，吸引大批民眾聚集，有士兵因控制不到人群而向天開槍，造成恐慌。在穆斯林開齋節前夕，薩那...
2023-04-21
由恒基牽頭夥拍另外5大發展商合作發展的啟德天瀧部署推售，項目下周推出3房或以上大單位招標，將挑戰跑道區新高。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目今晚率先舉行VIP之夜供參觀，迄今錄得1...
2023-04-21
Tesla於周三美股收市後公佈首季業績，純利按年跌24%，至25.1億美元，稍遜預期的26億美元；經調整每股盈利0.85美元，同遜預期的0.86美元。受業績遜預期拖累，Tesla美股早段曾跌逾8%，低...
2023-04-21
阿仙奴連續兩輪英超領先2球下被迫和，榜首領放優勢縮減至4分，前鋒加比爾捷西斯作為隊內兩位有英超奪冠經驗的其中一人，就告誡隊友全場要保持同一強度，並承諾今晚聯賽主場對修咸頓時以入球領軍取勝。然而客軍敬陪...
2023-04-21
鄭保瑞首跟游乃海合作拍新片《命案》，皆因好想知「我加游乃海會係點樣」，但愈拍愈迷惘，他形容尾段好似視障人士跟着領跑員跑步，要完全信任對方。另外瑞導再起用林家棟外，還有全新班底，包括MIRROR隊長Lo...
2023-04-21
港島前天深夜停電，多區大廈漆黑一片，維時近一小時，期間發生百多宗升降機困人及警鐘誤鳴；多條街道交通燈失靈；市民在家無法使用風扇或冷氣機散熱，怨聲四起；還有不少網民投訴，當時使用電腦工作，相關檔案消失，...
2023-04-21
昨晚谷戰呂健威憑「高明駿將」和「旅英福星」梅開二度，後駒奪得香港欖球總會盃，呂健威則成為練馬師王。至於何澤堯和潘頓都起孖，最終前者以四分後來居上，成為騎師王。其餘黎昭昇憑「怡勁力」和「陸知」包辦第七口...
2023-04-20