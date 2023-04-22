中美關係緊張科技股重傷 恒指急挫321點險守2萬關

美股3大指數隔晚齊跌，而中美關係再度緊張，美國計劃限制美國企業投資中國關鍵技術領域，導致A股偏弱，港股緊隨外圍低開，一度失守2萬點，低見19974點，半導體及人工智能（AI）股成重災區。



恒指昨日低開66點，報20330點，其後沽壓湧現，恒指一度跌穿2萬點，低見19974點，挫422點，尾市有承接，恒指重上2萬點，收報20075點，跌321點。科指收跌128點，報3969點；國指收跌131點，報6764點。大市成交額1061億元，較上日增加4.5%。以全周計，恒指累挫363點；科指累跌194點；國指累跌150點。

李寧逆市升3%冠藍籌



外電報道，美國總統拜登計劃在未來數周簽署行政命令，限制美國企業投資中國的半導體、AI等技術領域，且只針對新的投資，並非現有投資。相關板塊急挫，中芯國際（981）跌9.2%，收報23.25元，為表現最差藍籌股。華虹半導體（1347）低收2.1%，報36.7元；商湯（020）插11.4%，報2.42元；創新奇智（2121）跌4.3%，報19.66元。



美國聯儲局官員普遍支持5月再加息，科指成份股全軍覆沒。阿里巴巴（9988）收插4.1%，報87.95元；小米（1810）跌3.5%，報11.54元；京東（9618）跌2.2%，報139.7元；美團（3690）下滑1.9%，報137.7元；騰訊（700）跌2.2%，報349.2元。ATMXJ合力拖累恒指148點跌幅。



李寧（2331）公布今年首季李寧銷售點零售流水按年錄得中單位數增長，兼獲瑞銀上調目標價，以及維持「買入」評級。該股逆市收升2.9%，報59.05元，為表現最好藍籌。



華盛証券高級分析師張穎群表示，大市昨日曾多次跌穿2萬點，主要由於市場傳出拜登擬限制美企對中國高科技投資，加上近期港元資金流出壓力不斷，令銀行體系結餘創14年新低，北水流入今輪仍很少，都影響投資氣氛，投資者亦持觀望態度。

分析：大市恐跌穿19000



他續指，今年初美國投資者看好中國市場，當時有緩解市場投資氣氛，惟今次美國政府阻止美國企業投資中國企業，對股票市場產生不利影響。他表示，由於昨日跌穿2萬點，大市未來走勢將繼續向下，料短期內仍有機會跌穿2萬點，若大市續缺乏好消息刺激，則有機會跌穿19000點，上望20800點為阻力。