中美關係惡化 專家倡暫觀望 恒指短線19700點勢危

上周五美股三大指數收市窄幅靠穩，但市場憂慮中美緊張關係升級，反映中概股表現的中國金龍指數收市挫1.8%，恒指夜期亦險守2萬關，收報20009點，低水67點。分析指出，港股近期「10個牛皮9個淡」，加上大市成交金額回落，預料港股短線維持反覆偏軟走勢，恒指有機會跌穿19700點。亦有分析認為，港股後市整體或呈「有波幅冇升幅，有反彈冇大升」情況，投資者或可暫持觀望態度。



拜登政府據報準備簽署行政命令，限制美企投資中國科企。消息嚇窒港股，恒指上周五收報20075點，跌321點，全周則累跌363點，港股美國預託證券（ADR）港股比例指數報20026點，較上周五收市低49點。

ADR夜期齊向下



對於本周股市走勢，椽盛資本投資總監曾永堅表示，恒指近期一直受制於250天線約19742點，大市成交金額回落，投資者入市意欲不足，「10個牛皮9個淡」，加上有部分入市資金沽貨套現，預料港股短線仍維持反覆偏軟走勢，恒指有機會跌穿250天線（約19700點），下試19400至19500點才有支持。



他續說，拜登政府可能正為尋求連任造勢，美國或限制對中國科企投資陰霾暫時揮之不去，以及一些大型科企仍面臨大股東減持股份沽壓，因此料科網股短線或繼續受壓，呈現反覆走弱。



香港股票分析師協會副主席郭思治亦表示，恒指上周五一度跌穿2萬點，加上成交疏落，A股跌勢明顯，預料港股本周反覆偏軟，後市有機會跌穿2萬點。



不過他強調，若有藍籌股表現向好，恒指亦可能上升200至300點，料後市整體呈現「有波幅冇升幅，有反彈冇大升」情況。郭思治續說，現時大市形勢混亂，建議投資者或可暫時觀望後續發展，待形勢穩定後再作投資部署。

科網股或續受壓



展望本周，備受市場關注美國首季國內生產總值（GDP）將在本周內公布，曾永堅表示，若數據差過預期，將會重燃市場對於美國經濟將陷入衰退憂慮，加劇港股沽貨壓力。



除了美國首季GDP數據外，美國3月經濟諮商會（CB）消費信心指數、3月新屋銷售量等重磅經濟數據亦將出爐。另一方面，港交所（388）、比亞迪（1211）、中石油（857）等藍籌股，亦將在本周內公布今年首季業績。