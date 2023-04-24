金管研信用卡網上交易額設限

信用卡未經授權交易招致市民承擔損失的投訴個案升勢加劇，金管局早前已表明關注情況，據悉該局提出8大方面較為初步的建議，探討任何有助加強保障信用卡客戶措施，包括網上交易信用額設限，甚或細分某類交易設限；就銀行對客戶「嚴重疏忽」的定義擬統一原則性準則，以及銀行經電訊商向消費者發送用作交易驗證之用的短訊一次性密碼（OTP），客戶跟銀行一樣亦可查閱有關紀錄，減少雙方爭拗，甚至某些交易可能棄用短訊OTP，改用流動保安編碼作驗證等。

透過銀公收集業界意見



據悉，近期金管局透過銀行公會向業界收集對初步建議的意見，而銀公亦特設專責小組研究相關保障措施。鑑於一切尚在研究階段，故目前未有任何定案。



消息透露，金管局有關加強保障信用卡客戶初步建議文件指出，鑑於客戶投訴及媒體報道增多，尤其涉及無卡支付交易，為加強對卡戶保障，局方與業界正在磋商中，冀改善8大範疇，包括公平對待客戶，應如何處理賠償問題，近期大眾關注銀行如何界定卡戶「嚴重疏忽」，便為商討內容之一，嘗試尋求一個原則性的統一準則。