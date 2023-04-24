金管研信用卡網上交易額設限

透過銀公收集業界意見
據悉，近期金管局透過銀行公會向業界收集對初步建議的意見，而銀公亦特設專責小組研究相關保障措施。鑑於一切尚在研究階段，故目前未有任何定案。
消息透露，金管局有關加強保障信用卡客戶初步建議文件指出，鑑於客戶投訴及媒體報道增多，尤其涉及無卡支付交易，為加強對卡戶保障，局方與業界正在磋商中，冀改善8大範疇，包括公平對待客戶，應如何處理賠償問題，近期大眾關注銀行如何界定卡戶「嚴重疏忽」，便為商討內容之一，嘗試尋求一個原則性的統一準則。
台灣著名雕塑家朱銘疑久病厭世，上周六在台北市士林區住所尋短，終年85歲。朱銘原本在媽祖廟學習雕刻神像，作品深藏東方精神，逐漸融合傳統與現代，不斷突破創新，藝術界形容其作品堪比英國雕塑大師亨利．摩爾（H...
2023-04-24
美國制裁包括中港公司在內的六間公司和一名個人，指他們涉嫌協助伊朗取得電子部件作軍事用途。中國商務部昨強調，中國對無人機出口有嚴格管制措施，所有達到管制標準的無人機，出口均須申請許可，防止用於非和平目的...
2023-04-21
據外電引述消息人士報道，意大利總理梅洛尼計劃下月在日本廣島舉行的7國集團峰會上，宣佈退出參與中國的「一帶一路」倡議。報道指，意大利政府內部仍存在分歧，梅洛尼所屬的意大利兄弟黨贊成放棄「一帶一路」，其他...
2023-04-24
新盤市場氣氛轉趨熱鬧，其中啟德天瀧首兩日開放示範單位，吸引大批睇樓人士前往參觀，發展商表示會加快推售步伐，本周落實銷售安排；大埔University Hill自開放示簵單位以來，累積錄逾1.3萬參觀人...
2023-04-24
上周五美股三大指數收市窄幅靠穩，但市場憂慮中美緊張關係升級，反映中概股表現的中國金龍指數收市挫1.8%，恒指夜期亦險守2萬關，收報20009點，低水67點。分析指出，港股近期「10個牛皮9個淡」，加上...
2023-04-24
羅馬在爭奪歐霸錦標的同時，教練摩連奴亦下令球員在意甲要全力保住第4位，以確保來季一定有份出戰歐聯，眾將今晚聯賽作客遇強即屈的阿特蘭大，肯定繼續拼盡效力。再者該隊星將保羅戴巴拿最近因傷未能出任正選，但每...
2023-04-24
近年香港騙案急升，關注民生、報道騙案及拆解騙徒手法的資訊節目《東張西望》成為TVB收視王牌，香港HOY TV 77台趁勢分一杯羹，製作15集《東呃西騙》，集騙案重演及時事報道於一身，仲搵埋前「東張女神...
2023-04-24
去了澳門三天，結果沒到澳門，只在氹仔。一來是天氣不好，連日陰雨，交通不便。二來澳門朋友告知澳門遊客特別多，特別是大三巴附近常常人滿為患，有時還會控制人流。聽起來有點嚇人。反正住的酒店在氹仔，船票也買到...
2023-04-24
昨日羅富全勝出「爽快」、「大眾勝利」和「年少有威」，三W兼成為練馬師王，而後駒奪得木球會百周年紀念盃；至於鞍上人何澤堯另憑方廄「直線力山」食尾胡，後上成為騎師王。其餘韋達和班德禮憑「馬林」和「美麗喝采...
2023-04-24