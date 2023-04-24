ISS倡反對滙控小股東議案

滙豐控股（005）將於5月5日舉行股東周年大會，獨立投票顧問Institutional Shareholder Services（ISS）發表報告，建議就第17及18項決議案投下反對票，亦即分別要求滙控啟動分拆亞洲業務等結構性改革，以及要求恢復疫情前的派息政策。早前另一獨立投票顧問Glass Lewis同樣建議就該兩項議案投反對票。



ISS指，小股東聯盟建議重組及重整亞洲業務提議（第17項決議案），與去年滙控大股東中國平安（2318）所提建議的論據重複，而滙控董事會已檢討並在去年8月宣佈結果，認為提出分拆建議的小股東，未有就分拆後滙控失去環球網絡而蒙受的潛在收入損失、以亞洲為總部的新實體資本要求等事宜，披露相關解決假設。



至於要求恢復疫情前的派息政策（第18項決議案），ISS同樣認為應投下反對票，因為該提案提出按美元設定最低派息水平的做法不尋常，欠缺詳情，以及過度限制公司彈性。