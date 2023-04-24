銀河三期未及黃金周開業 澳門鬧勞工荒酒店勢爆滿

隨著復常後首個「五一黃金周」長假期來臨，澳門賭收及旅客人流勢迎來強勁反彈，惟當地仍面對勞動力嚴重短缺問題。據悉，銀河娛樂（027）旗下位於路氹的第三期酒店項目，亦因人手短缺未能趕及於五一假期前開業，但有機會趕及暑假檔期前開業。有業界人士預期，五一檔期澳門訂房普遍「爆滿」。



銀娛旗下路氹第三期項目已經基本竣工，但仍未正式開幕。該項目包括有國際會議中心、綜藝館、萊佛士酒店（Raffles）及安達士酒店（Andaz）。銀娛發言人回覆本報查詢時表示，第三期項目當中僅會議展覽中心現進行試業，至於萊佛士酒店目標於第2季內開幕，主要為當地人手問題導致未能於五一勞動節期間開業，但強調為全個行業面對的問題之一，而安達士酒店開幕時間則要視乎萊佛士酒店表現，以及市場需求等因素再落實。

現僅會展中心試業



對於人手短缺問題或拖慢賭收復甦速度，經營澳門「十六浦」賭場項目的實德環球（487）副主席馬浩文表示，由於疫情期間澳門失業率上升，當地政府收緊外勞申請，以保障當地人就業，惟隨着近期澳門旅遊業復甦，當地政府已經表明將會加快批核外勞申請，最快於1周內已經可以批核，相信政府已在處理相關問題，以配合業界需求。



馬浩文續指，澳門當地外勞主要來自內地、越南、泰國以及菲律賓等，以往澳門外勞佔3成左右，約7成勞動力來自本地人。他解釋，市場尚未完全恢復下，博企難以控制人手方面安排，但相信人手問題於短期能夠解決，暑假檔期前「必定無問題」。

加快批核外勞申請



早前有報道指五一黃金周檔期前夕，澳門部份高級酒店房間預訂已經爆滿，部份五星級酒店房價更重現疫情前的萬元「天價」。馬浩文稱，旗下酒店於五一檔期房價達2000多元，定價回復至疫情前高峰8至9成，但始終疫後有新酒店落成，市場供應增加，加上是次為通關後迎來的首個旺季，業界未有太過進取，故傾向以相宜價錢吸客，而現時預訂率已達7成，由於內地旅客申請簽證需時，一般於1周前才會訂房，故相信五一檔期澳門訂房普遍「爆滿」。