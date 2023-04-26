醫藥汽車股捱沽拖累 恒指挫342點創1月低

市場觀望美股大型科技股業績出爐，加上人民幣走勢疲弱，A股顯著向下，港股跟隨外圍走弱，受醫藥、汽車股等板塊拖累，大市一度急插逾400點，最終收報19617點，跌342點，創近1個月低，3日累跌779點，跌市成交金額增至1066億元。



醫藥股全線捱沽，當中藥明系跌幅居前，藥明康德（2359）首季盈利增32%，遭大行野村下調目標價至113.83元，藥明康德瀉11.1%，收報68.65元；同系藥明生物（2269）挫7.1%，收報46.3元，為表現最差藍籌股；石藥集團（1093）跌5.6%，收報7.72元；中國生物製藥（1177）跌4.8%，收報4.21元。

藥明生物急插7.1%



電動車股疲軟，小鵬汽車（9868）副董事長顧宏地稱，隨着中國電動車市場激烈競爭蔓延到全球舞台，預料未來10年，全球汽車行業將縮減到只有10間公司，小鵬跌2.4%，收報35.95元；比亞迪（1211）跌3%，收報223元；理想（2015）跌2.3%，收報88.25元。

重磅科網股向下



科網股集體走低，騰訊（700）跌1.9%，收報338.4元；美團（3690）挫4.4%，收報131.6元；阿里巴巴（9988）跌3.2%，收報84.1元；百度（9888）跌3.7%，收報117.4元；嗶哩嗶哩（9626）挫4.2%，收報153.3元。



東亞銀行股票策略師陳偉聰表示，近期港股有明顯調整，但整體走勢仍然為上落市格局，上周末有指拜登或簽署行政命令，對於美國公司投資於內地的AI及半導體產業上或施加更多限制，因此過去數日AI概念股份或晶片類股份跌幅較大，拖累指數向下。



他預計，短期大市上落區間為19400至20400點水平，未來可留意月底內地開啟的中央政治局會議上，會否有更多支持行業的政策推出，以及中資股份公佈首季業績表現。