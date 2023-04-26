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怡俊入場費2787元 首日孖展未足額

2023-04-26 列印
■本地被動消防工程分包商怡俊集團昨日起招股，入場費約2787元，惟首日孖展表現慢熱。資料圖片
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本地被動消防工程分包商怡俊集團（2442）昨日起招股，全球發售1.02億股，招股價介乎1.28至1.38元，扣除包銷佣金及其他估計開支後，料集資淨額約為9390萬元，每手2000股，入場費2787.83元。股份預計5月9日掛牌，均富融資為獨家保薦人。該股首日孖展表現慢熱，錄810萬元，為公開集資額58%，未獲足額認購；同於昨日開招的綠竹生物（2480），孖展則錄2263萬元，為公開集資額52%。
萬達商管招股書失效

另外，萬達集團旗下購物中心營運主體萬達商管，去年10月25日第3次遞交的招股書昨日失效，公司回應內媒指，目前上市申請材料失效，並不影響公司在港上市進程，公司會盡快按聯交所要求，更新提交申報材料，目前上市進展有序推進中。
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