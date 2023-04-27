恒指研允外企染藍 取消港成份股上限

恒指公司刊發諮詢文件，就外國公司入選恒指候選資格，以及恒指選股方法檢討結果，向市場徵詢意見。恒指公司建議，將外國公司納入藍籌選股範疇，並建議對現有7個行業組別組合不作變動，同時取消25隻「香港」成份股數目上限。



恒指公司指，在港上市的外國公司數目自2010年的6間，增至今年的68間，但目前外國公司只佔香港股市一小部份，因此建議將恒指選股範疇，擴大至包括以香港作為主要上市的外國公司，並採用與其他候選公司一致的納入要求。

普拉達成新貴大熱



目前在港上市的外國公司中，普拉達（1913）成大熱門，最新市值達1510億元，俄鋁（486）早前股價大跌後，市值仍有554億元，至於兗煤澳大利亞（3668）、新秀麗（1910）及歐舒丹（973）等股份，均已先後納入恒生綜合指數成份股。



該公司指出，放寬選股範疇後的恒指定位，將從現時代表在香港上市的大中華公司，伸展至更全面代表整體香港股票市場，亦更能符合香港作為連接中國內地與世界其他地區的國際金融中心角色。



另外，恒指公司表示，已完成2021年改革後對首次行業組別檢討，認為現時7個行業組別組合依然合理，因此建議維持不變。至於香港公司組成，恒指公司認為，目前設定25隻上限並無必要，因此建議取消「香港」成份股數目上限。

港股反彈139點



港股則在期指結算前夕反覆向好，大市3日累挫779點後見反彈。受火電及太陽能股帶動，大市最多反彈285點，收報19757點，升139點，重上250天線（19725），大市成交額減至978億元。



渣打（2888）上季稅前溢利增逾2成，股價跌0.8%，收報60.55元。另外，港交所（388）首季多賺28%，較市場預期佳，股價升1.2%，收報329元。