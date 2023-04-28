哈薩克石油再申港上市 珍酒李渡首掛蝕388元

具「一帶一路」概念的石油勘探及生產公司哈薩克石油集團（MM Petroleum），石油勘探及生產公司哈薩克石油集團，昨日第2度向港交所提交上市申請，獨家保薦人由西證國際改為越秀融資。另一方面，珍酒李渡（6979）及梅斯健康（2415）昨日首掛，每手分別蝕388元及賺275元。



哈薩克石油是一間位於哈薩克石油勘探及生產公司，大部份油田處於早期開發階段，其擁有在哈薩克斯坦濱里海盆地內阿特勞地區A區及E區內的14個油田勘探及生產碳氫化合物獨家權利。據初步招股文件顯示，該公司去年虧損1105.4萬美元，按年擴大33.1%；收入約4359.6萬美元，按年增加32.9%。

梅斯健康倒升1.1%



至於本地第一隻白酒股珍酒李渡（6979）昨日掛牌，在上市儀式中，珍酒李渡管理層更拿出自家製白酒舉杯慶祝，亦向聯交所贈送一瓶正價為5000元的兔年生肖酒，名為「珍酒．錯金兔」。不過該股首掛全日「潛水」，開報9元，較上市價10.82元低16.8%，尾市跌幅擴大，低見8.82元，收報8.88元，跌17.9%，一手200股帳面蝕388元。



珍酒李渡旗下品牌貴州珍酒在今年兔年來臨之際，推出「珍酒．錯金兔」，並以觀復博物館《錯金銀兔形鎮》為原型，產品集精巧外形與美好寓意於一體，意義非凡。該酒為醬香型白酒，酒精度達53%。



同日掛牌的內地網上醫師平台梅斯健康（2415）亦曾跌穿上市價，開報8.85元，較上市價9.1元低2.7%，但其後收復失地，最終倒升1.1%，收報9.2元，一手250股帳面賺275元。

先正達擬減集資規模



另外，瑞士農業科技巨頭先正達（Syngenta）早前被上交所叫停上市，據彭博報道指，先正達母企中國中化正與監管部門溝通，討論縮小籌資規模等方案，以便繼續推進上市進程，中國中化又提議，將IPO時間推遲到今年稍後時間甚至明年。