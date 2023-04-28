友邦首季新業務價值升28%

友邦保險（1299）首季新業務價值（NBV）錄10.46億美元，按固定匯率基準計新業務價值按年上升28%，按實質匯率計亦按年升23%，高於市場預期；主因內地、香港、東盟和印度的業務均取得雙位數字新業務價值增長。受新業務價值增長勝預期帶動，友邦股價漲1.61%，收報85.2元。

中國業務貢獻最大



按固定匯率計，集團首季新業務價值利潤率按年跌2.3個百分點至52.3%，主因內地及香港產品組合轉向長期儲蓄產品影響。年化新保費按年增34%至19.98億美元，總加權保費收入升7%至102.36億美元。



友邦保險中國業務繼續為集團新業務價值帶來最大貢獻，按年錄雙位數增長。友邦保險香港業務期內錄卓越新業務價值增長，由本地客戶群雙位數字增長及客戶對公司長期儲蓄產品非常強勁需求帶動。其他市場新業務價值按年上升，其中印度、印尼、紐西蘭和菲律賓業務表現強勁。