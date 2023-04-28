友邦首季新業務價值升28%

中國業務貢獻最大
按固定匯率計，集團首季新業務價值利潤率按年跌2.3個百分點至52.3%，主因內地及香港產品組合轉向長期儲蓄產品影響。年化新保費按年增34%至19.98億美元，總加權保費收入升7%至102.36億美元。
友邦保險中國業務繼續為集團新業務價值帶來最大貢獻，按年錄雙位數增長。友邦保險香港業務期內錄卓越新業務價值增長，由本地客戶群雙位數字增長及客戶對公司長期儲蓄產品非常強勁需求帶動。其他市場新業務價值按年上升，其中印度、印尼、紐西蘭和菲律賓業務表現強勁。
疫情後，港人外遊意欲爆升，騙徒覷準機會，設局請君入甕，疲勞轟炸迫買天價旅遊會籍騙案，死灰復燃。有險墮騙局者向本報說，會籍公司房間貼滿旅遊資訊，令人信以為真，但接待房間翳焗並播放強勁音樂，干擾判斷力，騙...
2023-04-28
俄批評烏拒以政治手段解危機俄烏戰事爆發超過一年，國家主席習近平周三首度與烏克蘭總統澤連斯基直接通話，表示中方將派代表赴烏克蘭等國訪問，澤連斯基隨後亦任命了新駐華大使。歐美都對中烏元首對話表示歡迎，俄羅...
2023-04-28
現年79歲的美國專欄作家卡羅爾（E. Jean Carroll），去年底控告前總統特朗普在20多年前強姦她。案件本周開審，卡羅爾周三向紐約陪審團作證稱，事件令她無法與他人談戀愛，批評特朗普透過否認強姦...
2023-04-28
新地旗下大埔白石角University Hill將於明日進行首輪銷售，項目連日來入票不斷彈升，項目昨日截票，發展商表示共取得10398票，超購逾68倍，成績理想。新盤University Hill自上...
2023-04-28
具「一帶一路」概念的石油勘探及生產公司哈薩克石油集團（MM Petroleum），石油勘探及生產公司哈薩克石油集團，昨日第2度向港交所提交上市申請，獨家保薦人由西證國際改為越秀融資。另一方面，珍酒李渡...
2023-04-28
多蒙特於上輪德甲大炒法蘭克福，並趁拜仁慕尼黑失分而升上聯賽榜首，今晚作客護級球隊波琴，矢志全取3分坐穩德甲一哥之位。蜜蜂軍團近10次各項正式賽事對波琴僅1敗，加上荷蘭翼鋒當耶爾馬倫近期又着火，今晚勢可...
2023-04-28
MIRROR成員陳卓賢（Ian）、江𤒹生（AK）、COLLAR成員沈貞巧（Gao）、王家晴（Candy）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy So）及李芯駖（Sumling）等，昨日出席ViuTV節目發佈...
2023-04-28
偶爾聽到有人誤以為銀行體系結餘等同銀行持有貨幣數量，事實上，銀行體系結餘只是貨幣基礎的其中一部份，根據金管局定義，貨幣基礎還包括流通紙幣硬幣、負債證明書，外匯基金票據及債券。銀行體系結餘是銀行於金管局...
2023-04-28
昨晚谷中舉行九場賽事，潘頓策騎東廄「當年情」奪得韓國馬事會錦標。方嘉柏勝出「聰明導彈」和「天分高」，另加一席季軍，壓倒同樣起孖的希斯而成為練馬師王，後者則勝出「錢多多」和「人和家興」。至於田泰安與梁家...
2023-04-28