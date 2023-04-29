三桶油領漲恒指微升54點 分析：港股短期呈上落市

恒指昨日高開95點，報19936點，隨後曾衝高至20167點，其後回軟，終收報19894點，升54點。科指險守3900點，收升39點，報3901點；國指收升26點，報6702點。以一周計，恒指累挫181點，連跌2周；科指累跌68點，連挫4周；國指累跌62點，連跌2周。以4月計，恒指累瀉505點；科指累跌402點；國指累跌266點。
三桶油省鏡，中海油（883）及中石化（386）公佈首季業績後齊收升，中海油收報12.8元，揚3.1%，為升市功臣，貢獻恒指10點，中石化收升0.4%，報5.13元。中石油（857）業績前收漲1.7%，報5.43元。
重磅科網股偏軟
雖然科技指數重上3900點，惟重磅科網股尾市輕微倒跌。騰訊（700）收跌0.2%，報344.4元；美團（3690）跌0.7%，報133元；京東（9618）無升跌，報135.9元。阿里巴巴（9988）結束連續8個交易日的跌勢，收報82.05元，升0.3%。
港交所（388）績後逆市跌0.7%，報324元。海爾智家（6690）為表現最好藍籌股，收報25.45元，飆7.2%。該公司首季盈利39.7億元人民幣，按年升12.6%。新奧能源（2688）收報107元，跌2.8%，為表現最差藍籌股。
東亞銀行股票策略師陳偉聰表示，預計港股短期暫時仍為上落市格局，短期需留意五一假期的相關消費、旅遊數據的表現是否符合市場預期；外圍方面，需留意下月議息公佈，以及拜登簽署行政命令限制美企在華投資的進展等，預計短期大市上落區間為19500至20800點。