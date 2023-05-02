知行承接大馬節能項目 收益規模料達69億

從事能源解決方案的知行集團（1539），日前與馬來西亞州政府實踐綠色節能計劃發出通告，交代最新進展，在2025年完成安裝600萬支LED燈。按照公告細節，推算單是這個項目，知行收益已高達69億港元。



根據公告，該項目旨在為雪蘭莪州8320個公寓提供服務，目標是今年內完成832個公寓、2025年前完成整個項目，知行集團主席黃文輝指，「我們安裝的LED燈，全部是集團研發，與一般LED燈比較，我們的燈不但更光亮、慳電超過5成，而且壽命長3至10倍，平均壽命逾10萬小時。」

EMC模式收費「四贏」



知行集團採取EMC（Energy Management Contact）模式收費，馬來西亞用家毋須花錢購買LED燈，知行負責相關開支，將10年減省所得的電費分成，「EMC是四贏，用家可慳錢，政府可改善物管質素，同時滿足節能減排指標，集團有穩定收益，地球亦更健康。」



EMC模式資本開支較高，有見及此，黃文輝手握集團跟雪蘭莪州政府簽妥的合約，成功引入日資歐力士財務支持，大幅改善集團現金流。根據通告，歐力士是以24個已完成安裝工程的公寓，計算其應收帳款2000萬的一半，向知行發放1000萬港元融資。按照這計算方法，如果完成8320個公寓，總收入逾69億港元。



馬來西亞設立2050年或之前實現碳中和的目標，減碳商機處處。事實上，知行早前已公佈，除在雪蘭莪州計劃以外，已簽定另一份諒解備忘錄，同意在吉隆坡、柔佛、檳城、霹靂州、森美蘭及馬六甲公寓，進行類似安裝LED燈計劃。單計這個項目，會為1萬套住宅公寓，安裝約1000萬支LED燈。