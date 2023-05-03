滙控首季盈利增2.1倍 復派息0.1美元兼回購

滙豐控股（005）公佈今年首季業績，首季列帳基準除稅前利潤為129億美元（約1006億港元），按年大增211%，按季增155%，遠勝市場預期；派季息0.1美元，亦高過市場預期，是2020年後重新派發季度股息，並公佈擬回購最多20億美元股份。滙控季績勝預期，刺激股價急升4.5%，報58.65元。



滙控亞太區首季除稅前利潤增加1.1倍至約58.49億美元，其中香港區列帳基準稅前利潤為34.17億美元（約268.2億港元），按年更大增2.2倍，為亞太區貢獻逾58%盈利。

港區業務多賺2.2倍



滙控首季淨利息收益按年升38%，至89.59億美元，收入增至202億美元，增64%，主因集團旗下所有環球業務淨利息收益均因利率上升而增長所致，此外亦包括與法國和英國交易相關的增益。按固定匯率基準計算，收入增至202億美元，增達74%。



集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）表示，有信心今後3季表現動力依然，因中港財富管理業務具良好的增長動力，整個亞洲及中東經濟表現強勁，有助滙控持續增長及未來季度盈利能力。他又重申，2023及2024年派息比率將維持50%不變，能否派更多股息則視乎盈利水平。



對於宣佈計劃回購20億美元股份，財務總監艾橋智（Georges Elhedery）指，集團考慮在2023至2025年進行回購，因獲本身資本創造及出售加拿大業務所得資金支持。



至於大股東中國平安（2318）要求滙控戰略重組提升價值，祈耀年稱，首季強勁業績足證滙控策略奏效，重申最快、最安全提升回報、增加派息及影響估值方法，就是執行現有策略。

今明年派息率50%不變



他指是次季績除受惠加息，亦受惠非利息收入增長理想，首季亞洲區財管業務收入增長約13%，期內流入滙控新投資資產淨額達220億美元，而過去12個月流入淨額則達930億美元。