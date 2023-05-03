恒指升39點 2萬關得而復失

港股假期後踏入「五窮月」開局，恒指高開228點，收復2萬關，其後表現反覆，曾一度由升轉跌，低見19761點，跌133點。滙控（005）首季業績勝預期，升逾4%，一股貢獻恒指70點。恒指全日收報19933點，升39點，2萬關得而復失，大市成交754億元。科指收報3898點，跌2點；國指收報6680點，跌21點。

美債息回升 生科股捱沽



美債息回升，生科股沽壓大，騰盛博藥（2137）瀉10%，收報3.86元；康希諾（6185）挫5.9%，收報34.9元；開拓藥業（9939）插6.3%，收報5.07元。



紅蟻資本投資總監李澤銘指，港股昨日高開低走，主因是五一相關概念股帶動及調整。他續指，市場對於聯儲局周四議息持觀望和謹慎態度，若利率見頂，屆時港股的科網股有機會呈現見頂反彈格局。他預料恒指短期內下望19500點有支持，上望20800點有阻力。