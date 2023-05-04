港股挫234點失牛熊線 成交僅662億創7月低

人工智能（AI）世代來臨，將對人類帶來天翻地覆的影響，首當其衝的，也是人們最關心的，是勞動市場將如何變化？而改變比人們想像中來得快。外電新聞報道，科技巨頭IBM行政總裁克里希納指出，未來幾年內或有約7...

2023-05-04