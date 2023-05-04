港股挫234點失牛熊線 成交僅662億創7月低

重磅科網股「ATMJX」合共拖低恒指90點。騰訊（700）向下1.85%，收報339.4元；美團（3690）跌0.91%，收報131.3元；京東（9618）下滑2.82%，收報134.3元；阿里巴巴（9988）向下2.37%，收報80.35元；小米（1810）跌1.63%，收報10.84元。
ATMJX拖低90點
國際油價隔晚向下，「三桶油」受累重挫，中石油（857）挫4.44%，收報5.17元；中石化（386）下滑2.9%，收報5.02元；中海油（883）跌3.32%，收報12.22元。
本地金融股各自發展，滙控（005）獲多間大行上調滙控盈利預測及目標價，最牛見81元，並調高滙控全年回購額預測，股價逆市升0.34%，收報58.85元；港交所（388）下滑0.74%，收報320元；友邦（1299）跌1.11%，收報84.5元。
業績股方面，百勝中國（9987）首季淨利潤2.89億美元，按年升1.89倍，刺激股價逆市漲4%，收報504元；優品360（2360）發盈喜，料截至3月底全年純利增逾8成，優品360逆市揚8.29%，收報2.22元。
百勝績佳逆市飆4%
宏高證券投資經理梁杰文表示，美國銀行爆煲風險憂慮未除，加上市場觀望聯儲局5月加息幅度、會後聲明是否有今年底開始減息可能性，以及內地休市缺乏北水撈底，所以港股昨日表現弱勢。他續指近期中資電訊股、保險股等股份托起大市，投資氣氛無預期中差，故對後市不感悲觀，隨著內地復市北水入場，恒指短期或重上2萬點。