北水歸位中資股領漲 恒指升249點成交增

美國聯儲局加息0.25厘，市場憧憬息口見頂，加上內地五一假期結束，北水及A股重開，在內銀及內險股領漲下，恒指昨日向好，惟未能重返2萬點大關，收報19948點，升249點，大市成交金額1053億元，按日急增59%。



恒指低開3點，報19695點，曾高見19979點，升280點，但受中國4月財新製造業採購經理指數（PMI）遜市場預期，並跌穿榮枯線影響，港股升幅稍為收窄，收報19948點，升249點；國指收升129點，報6718點；科指揚20點，報3856點。

平保飆7.7%藍籌最佳



內險股急彈，中國平安（2318）飆7.7%，收報59.25元，為表現最好藍籌股；中國人壽（2628）升5.2%，收報15.4元；中國人民保險（1339）升4.2%，收報3.2元；中國太保（2601）彈9.2%，收報25.55元。



內銀股亦抽升，工商銀行（1398）收報4.37元，升5%；農業銀行（1288）收報3.15元，升5%；招商銀行（3968）收報39.4元，升4.8%；中國銀行（3988）報3.24元，揚4.2%；建設銀行（939）收報5.36元，漲4.1%；交通銀行（3328）收報5.37元，升4.1%。



藍籌股普遍向好，惟滙豐控股（005）逆市跌0.3%，收報58.65元；騰訊（700）亦跌0.5%，收報337.8元；阿里巴巴（9988）則升0.4%，收報80.7元。



富途交易部高級分析師陸秉鈞預料，短期港股可能造好，如果市場氣氛好，以及美國周五公布的非農就業數據符預期，恒指有望挑戰20300點，支持位為19500點。

金管再接47億港元



另外，金管局時隔2周再接錢，於紐約時段沽出5.95億美元，銀行體系總結餘於今日將減少46.71億港元，至445.27億元，創2008年11月以來新低。

