科技內房股發力炒上 恒指漲100點越2萬關

美國地區銀行問題懸而未決，再次觸發投資者恐慌情緒，隔晚杜指連跌4日，但美期反彈下，港股昨日反覆造好。恒指重上2萬關，收報20049點，升100點，成交982.8億元，不足1000億，較上日減少6.7%。分析指，港股向上動力有限，料下周仍缺乏方向，恒指短線會在2萬點上下爭持，預期於20800點受阻，於19200點左右有支持。



恒指昨日高開112點，報20061點；早段曾升260點，高見20208點，其後升勢回順，在2萬點窄幅爭持，收報20049點，升100點。國指收報6797點，升78點；科指升1%，收報3895點。總結全周，恒指本周累升154點，升幅為3月31日後最大。



科技股造好，內地傳媒報道，百度（9888）創始人、首席執行官李彥宏在內部活動中表示，文心一言內測一個多月，已完成4次較大的技術升級，大模型推理成本已經降至原來的十分之一，推理性能提升近10倍。百度收升3.8%，報119.7元。騰訊（700）升1.5%，收342.8元；阿里（9988）升1.2%，收報81.65元；美團（3690）升2.7%，收報135.6元；小米（1810）升2%，報11.16元；京東（9618）升2.4%，報140.8元；快手（1024）升2.6%，收報51.75元。

分析：短線或受制20800



內房股造好，融創（1918）表示，佔現有債務約85%的同意債權人已加入重組支持協議，股價最多曾升20%，收升17.7%，報1.86元。碧桂園（2007）飆5.5%，收報2.1元，為表現最佳藍籌。合景泰富（1813）升5.9%至0.9元；雅居樂（3383）升3.3%，收報1.56元；綠城中國（3900）升4.3%報9.63元；新城（1030）升4.3%，收報1.7元。物管股碧服（6098）及雅生活（3319）分別升3.2%及1.7%，收報12.1元及6.01元。



光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，港股昨日缺乏方向，但相對外圍市況，港股表現穩定，他認為主因是A股復市，北水重新流入，為港股帶來支持。他強調，A股重開後，港股成交額出現明顯增長，顯示對港股有正面利好作用。他又指在外圍銀行股相對受壓情況下，本港部份金融股也受拖累，導致港股向上動力有限，料下周港股仍缺乏方向，短線恒指會在2萬關爭持，預期於20800點受阻，於19200點左右有支持。