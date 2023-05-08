聚焦經濟數據 大市觀望氣氛濃 港股料呈上落市

港股上周踏入「五窮月」，聯儲局一如預期加息0.25厘，惟市場聚焦本周經濟數據，大市觀望氣氛濃厚。證券業人士指出，市場關注美國地方銀行資金問題，會否演變成金融危機，若今、明2日恒指成功企穩2萬點以上，5月中可望上試20800點；亦有分析指，港股短期反覆，料恒指在19500至20200點上落，加上近期成交疲弱，後市續以上落市格局為主。



美國經濟數據超市場預期，市場對減息預期降溫，刺激美匯及債息走高，帶挈上周五美股急彈，杜指收市升546點，報33674點。上周港股跟隨外圍向上，全周累計升154點，收報20049點。上周五夜期繼續衝上，收報20134點，高水85點；以重磅股預託證券走勢推算，恒指或升至20192點，高水143點。

恒指ADR夜期向好



第一上海首席策略師葉尚志表示，外圍方面，美股上周五反彈，市場對美國未來或會減息似乎有所炒作，內地方面近期有中資股份撐市，至於內地科網股表現則較弱，整體大市表現短期仍然反覆，預料上落區間為19500至20200點。葉尚志又指，短期仍然較為看好「中」字頭股份，以及內險、內銀股等板塊，相信目前高利率環境下，高息股會較合乎市場口味。



香港股票分析師協會副主席郭思治表示，美股上周五大幅回升，市場氣氛有所恢復，預期港股本周表現亦回暖，料恒指有機會突破本月高位20286點，惟因重磅科網股仍處弱勢，加上現時成交弱，反彈大氣候未到，後市料續以上落市為主。



博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦表示，市場短期關注美國地方銀行資金缺口問題，會否演變成金融危機，而上周五大市為好淡爭持格局，加上交投低於千億元的狀態，暫時見上揚乏力，若今、明2日（即8、9日）均收高於20000點，才可望有力續升，5月中或之前或可上望20800點水平，不過若再有銀行倒閉，則應有下試19000至19200點之間的心理準備。

京東將於周四放榜



電商巨頭京東集團（9618）本周四將公佈季績。周二內地將公佈進出口數據，並於周四公佈全國居民消費價格（CPI）及工業生產者出廠價格指數（PPI）。美國方面，當地消費物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）將分於周三及周四陸續出爐。另外，英國央行將於周四公佈利率決議，市場預期將會加息0.25厘。