傳南商集友將停電子支票服務 交易數量低企 僅10銀行提供

由金管局力促銀行所推的電子支票服務面世至今7年多，受落情程似乎欠理想，今年來涉及港元結算交易筆數每月只維持2萬多至3萬多宗，遠低於紙張支票每月介乎逾400萬至逾500萬交易筆數。目前參與電子支票簽發服務的銀行僅10間，未來數字可能更少。據悉，南商、集友銀行將終止電子支票簽發服務。



早前南商向客戶發出電子支票及電子本票服務調整通知，指將於5月21日起終止有關簽發功能服務，而生效日前簽發的電子支票或本票有效期為發出日後的6個月。該行同時終止簽發及存入預設指示服務。至於電子支票及本票存入功能服務，客戶須透過香港銀行同業結算公司提供的電子支票存票服務辦理。



南商向客戶解釋，上述調整是由於該行籌備核心系統升級。該行又指，屆時個人手機銀行和網上銀行客戶，以及企業網上銀行客戶的電子支票及電子本票服務均受影響。

交銀交行擬年底終止



消息透露，除南商外，集友亦會停止有關服務，主要因為2行系統正式剝離中銀香港（2388）。此外，交銀香港及交行香港分行擬於今年底終止電子支票簽發服務。



所有銀行都規定要提供電子支票存入服務，但簽發服務則可自行參與。據香港銀行同業結算公司資料顯示，現有10間電子支票發票銀行，大行中只有滙豐和中銀在名單上。渣打香港從沒參與簽發電子支票服務，恒生（011）則據指中途退出服務。



中銀多年前完成出售南商和集友股權後，一直仍為2行提供系統支援助其過渡，現2行終有其自身核心系統，不用再依靠中銀。市場人士相信，2行系統剝離中銀並非終止電子支票簽服務真正原因，更主要是電子支票服務使用量少，既沒錢賺維護費用又貴，故乘機取消服務。



另外，有業界人士直指，電子支票由面世至今都是不受歡迎產品，現時主要是中小企採用，個人使用極少。鑑於市場上有很多其他方便電子支付渠道選擇，如轉數快、網上轉帳、電子錢包，大部份客戶都不會選用電子支票，故電子支票有朝一日消失也不出奇。