外匯基金首季賺979億 已收復去年近半虧損

外匯基金受惠債股匯投資表現好轉，首季錄得979億元投資收入，按年扭虧為盈；相比去年外匯基金錄得投資虧損2054億，今年首季所賺已收復去年近半虧損。金管局總裁余偉文展望餘下季度投資前景時坦言，「真係睇唔通」，因美國通脹和利率未全然明朗、歐美銀行問題未完，及環球經濟疲弱，市場仍存不確定性，但期望並盡力收復去年失地。



首季香港及海外股票投資分別轉賺33億及255億元，去年同期分別大蝕94億及246億元。季內債劵投資錄得439億元收益，去年同期蝕347億元。外匯投資首季收益為252億元，按年升83.9%。



金管局副總裁李達志指，去年是投資界惡劣一年，債股匯均顯著下跌，但首季3個市場相對好轉，債價上升，股市輕微反彈，非美元貨幣轉強，故有利外匯基金投資表現。他指首季表現收復去年近半虧損，期望未來市況持續向好。



余偉文指出，外匯基金首季有好表現，由於美債收益率下降，令債價上升，以及股市氣氛稍好轉，兩地通關亦帶動亞洲股市向好，以及美元轉弱利好外匯估值，相信仍未列帳的長期增長組合首季也有良好表現。

余偉文：難看通餘下季度投資前景



展望今年餘下季度，他坦言尚未太清楚，因為金融市場環境仍有幾項因素還在變化中。首先，美國通脹及利率情況未完全明朗化，雖然聯儲局已稱利率接近甚至到達終點利率，但美國的工資及服務業通脹依然頑強，未見快速回落。其次是歐美銀行問題仍未完結，美國地區銀行陸續出現問題，這可能會引致第2、第3輪的溢出效應，並於今季及下季才浮現。這項不明朗因素或導致金融市場波動。最後是今年環球經濟表現疲弱，這會否令歐美經濟步入某程度衰退，而衰退屬短期還是長期，也帶來不確定。



他指上述不明朗因素均影響今後季度金融市場情緒，及可能導致不同市場出現波動，所以第2至4季情況如何，「真係睇唔通」。