傳菜鳥明年來港籌156億

阿里巴巴（9988）3月改革架構，成立6大集團準備獨立融資或上市，路透社引述知情人士稱，旗下物流企業菜鳥網絡傳擬明年初在港上市，集資10億至20億美元（約78億至156億港元），不過計劃未最終敲定。菜鳥表示，不評論市場傳聞。



早在阿里巴巴宣佈重組的同月，彭博曾指菜鳥最快年底在港上市，阿里已與中金及花旗合作籌備，不過菜鳥僅回應，並無明確規劃和時間表。截至去年12月的9個月，菜鳥收入420億元人民幣，按年增長22%。



另外，將於今日掛牌的本地被動消防工程分包商怡俊集團（2442）暗盤向下，其中於富途暗盤收報0.89元，較招股價低逾3成，每手蝕780元。

怡俊暗盤「深潛」3成



該股以招股價下限1.28元定價，香港公開發售部分超購16.27倍，國際發售部分輕微超購0.05倍，一手中籤率11.11%，抽9手穩獲1手。