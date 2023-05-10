長實擬私有英房託 溢價44%作價48億

長實（1113）向在英國上市的房地產投資信託基金Civitas Social Housing提出私有化，每股作價80便士，較周一收市價溢價44.4%，總作價料為4.85億英鎊（約48.11億港元）。Civitas Social Housing在要約提出後，股價大漲44.2%至79.9便士，接近收購價。



長實提出以現金每股80便士全面收購Civitas Social Housing，並獲Civitas Social Housing董事會推薦。收購價較該公司周一收市價高44.4%，該基金於3月底每股資產淨值則為109.16便士。有關收購仍須75%股東接納才獲通過，並須獲英國競爭和市場管理局核准，若完成收購該基金將會退市。

仍待股東及監管批准



Civitas Social Housing為1間房地產投資信託基金，持有的資產包括專業支援房屋及家居護理房屋，專門為18至65歲患有長期學習障礙或心理健康問題的成年人提供住所，在其所處社區為他們提供最佳生活質素，同時可為英國政府減省大量開支。在英國，專業支援房屋的住房和護理費用乃由政府100%全數承擔。



長實特別項目總監趙汝成表示，Civitas Social Housing具備穩健收入及可靠回報，既符合長實投資準則，亦可擴充該集團的環球房地產資產組合。他稱，過去多年Civitas Social Housing建立良好往績，與英國多個地方政府機構、護理機構、以及房屋協會合作無間，亦促進提供社區護理範疇，為英國國民保健署減輕壓力，甚具意義。

具穩健收入可靠回報



Civitas董事會則認為，雖然長實出手低估該基金的長遠前景，但認為當前宏觀環境對經營帶來諸多挑戰，包括市場對支援房屋行業看法非常負面，難在中短期內克服，而且該基金收入、資產淨值及股息增長之下，股價仍長時間出現折讓。