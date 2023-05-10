地緣政治風險升溫 恒指瀉429點成交增

中國4月出口增速放緩，加上中國外交部宣佈對加拿大進行外交反制措施，市場憂慮中加關係惡化，在多重利淡消息夾擊下，恒指低開44點後，午後跟隨A股轉跌，一度急跌480點，最終收報19867點，跌429點，跌市成交增至1221億元。



中國反制加拿大，下令一名加拿大外交官周六前離華，加上日前有消息指、中國AI、半導體等領域可能面臨美國全面投資禁令，市場憂慮中美、中加關係惡化，AI及半導體股領跌。中芯國際（981）收瀉7.4%，報19.26元，為表現最差藍籌股；商湯（020）再跌6.6%，報2.27元；百度（9888）挫4.5%，報115.6元。重磅科網股沽壓亦大，騰訊（700）下滑3.6%，收報328.4元；阿里巴巴（9988）向下3.1%，報79.45元。

中芯插7.4%藍籌最差



個股方面，莎莎（178）料全年轉盈達5000萬至7000萬元，股價曾急升9%，但最終收跌0.6%，報1.67元。煤氣（003）獲摩通提升評級至「中性」 ，股價逆市大升6.3%，收報7.65元，為表現最佳藍籌股。



新股方面，怡俊集團（2442）昨日首掛「潛水」23.4%，收報0.98元，每手2000股帳面蝕600元。另一方面，綠竹生物（2480）繼周一首掛「深潛」33%，昨日再瀉24%，收報16.7元，上市2日較招股價32.8元大跌49%。



椽盛資本投資總監曾永堅表示，港股近期一直處於「炒股不炒市」及上落市格局，料後市稍有負面消息，恒指或跌穿250天線約19709點，甚至下試19000點。