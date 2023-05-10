集友加P 0.25厘 幅度高於同業

集友銀行昨日宣佈，今日起將最優惠利率上調0.25厘至5.875厘，加幅與滙豐等主要港銀普遍加息0.125厘不同步；其最優惠利率將加至5.875厘，介乎滙豐加息後的5.75厘及渣打的6厘。根據中原按揭研究部，集友銀行今年1至4月現樓按揭市佔率介乎0.2%至0.5%。



中原按揭董事總經理王美鳳指，大中小型銀行存款基礎有很大分別，當息率向上及拆息上升，中小型銀行的資金成本壓力往往相對較大，與樓按相關的1個月港元拆息昨日升至3.77厘，連升14個工作日，1個月拆息明顯高於市場主流按息3.5厘，反映中小型銀行資金成本出現上升壓力，因此有個別銀行加P幅度大於市場其他銀行。

分析指中小行資金壓力大



她認為，大型銀行於5月4日將最優惠利率（P）上調0.125厘，現時大部份銀行亦已相繼跟隨同步加P 0.125厘，相信個別銀行加P幅度不同，未會對樓市構成影響。