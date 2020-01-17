大摩季度業績勁 利好投資氣氛 美三大指數創新高 杜指升191點

分析師表示，中美簽訂首階段貿易協議，而第二階段貿談將成市場焦點。此外，華爾街投資銀行繼續派好成績表，繼摩通業績優於預期後，摩根士丹利亦公佈理想的第四季度業績，皆利好投資氣氛。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時報29221點，升191點；納斯達克指數報9325點，升66點。滙控（005）美國預託證券價格曾見60港元，較香港收市價升0.01港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見400.03港元，較香港收市價升0.03港元。
摩根士丹利第四季度純利大增四成六至22.4億美元，每股盈利1.3美元，期內營業收入超過108億美元，按年增加二成七，較分析員預期的97.3億美元佳。大摩上季度投資銀行業務收益達17億美元，按年增加一成四。
港股受制二萬九關
數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數意外減少一萬人至20.4萬人，較市場預期升至21.8萬人為佳，持續申領人數減少3.7萬人，至176.7萬人，但較市場預期的175萬人為多。
另外，美國上月零售銷售按月升0.3%，符合市場預期，連續3個月上升。去年11月零售銷售升幅亦向上修訂至0.3%，高於前值的0.2%。
港股方面，中美正式簽署歷史性首階段貿易協議，另外中國副總理劉鶴預計去年內地GDP增速逾6%，惟市場進一步消化相關消息，恒指受制於29000點關口，最多僅升124點，高見28987點，其後好淡拉鋸，最後收造28883點，上升109點，成交金額1015億元，連續五個交易日破千億元。