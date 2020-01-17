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《褐皮書》:加關稅礙經貿不利美企

2020-01-17 列印
　　中美首階段貿易協議落實，美國聯儲局公佈俗稱《褐皮書》的最新地區經濟報告指出，貿易關係緊張會帶來負面影響，而去年最後六星期的美國經濟保持溫和增長，對短期經濟前景保持輕微正面。報告指出，懲罰性關稅及貿易不確定因素，持續為一些企業帶來壓力，有製造商因為原材料加徵關稅，令利潤率降低，最終需要調高產品價格。

　　《褐皮書》又指，2019年最後六周的美國經濟表現，與去年大部份時間相同，當中假日銷售穩健，而汽車銷售也溫和增長，但農業和能源活動幾乎沒有變動。但報告指出，部分地區的製造、運輸與能源行業開始裁員。至於消費開支改善整體經濟，部分地區的銷售則持平；同時亦有部分地區物價升幅加快，但步伐仍然受控。
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