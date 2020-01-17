新石文化首掛升40% 三股今掛牌暗盤全線跌

月初新股大混戰中的「參賽者」，已經陸續掛牌上市，惟新股炒作氣氛卻有逐漸消沉之勢，逾半新股昨日首掛就已「炒燶」破底，而今日掛牌的三隻暗盤，昨晚亦全軍覆沒。



昨日上市的超購明星股新石文化（1740），首日表現不如暗盤令人振奮，開市已升至全日高位1.02元，其後走勢疲弱，大趨勢持續下滑，若果在開市時高追，分分鐘會損手離場，雖然午後回升，但收市前繼續下滑，以接近全日高位0.7元收場，升40%，不計手續費及佣金，每手5000股賺1000元。



另外兩隻均以招股價下限定價的新股，滙景控股（9968）以及建橋教育（1525），首日均有升幅，當中建橋教育收6.81元，較招股價升12.56%，不計手續費及佣金，一手進帳380元，而滙景控股收報1.95元，升1.04%，每手帳面賺40元。



七新股首掛四破底



昨日上市即破底的四隻新股中，以艾德韋宣（9919）表現最差，開市已經跌穿發行價，其後不斷潛水，收市前進一步擴大跌幅，以全日低位1.57元收，跌22.28%，每手2000股帳面虧蝕900元。另外三隻首日掛牌的新股亦「潛水」，當中曠世控股（1925）收報0.96元，跌25%，每手帳面損手640元；三和精化（301）收報1.03元，跌20.77%，每手帳面蝕540元；雋思集團（1412）收報1.1元，跌6.78%，一手帳面虧損160元。



此外，今日掛牌的三隻新股，昨晚暗盤亦全線下跌。根據輝立暗盤交易場數據顯示，驢跡科技（1745）收報1.79元，跌15.57%，一手帳面虧蝕660元；佳辰控股（1937）收報0.375元，跌29.25%，每手帳面蝕775元；華和控股報0.49元，跌2%，每手帳面減50元。



有分析就認為，除去擁有明星光環的九毛九（9922）、新石文化等，其他新股大多質素一般，因此只可以「陪跑」，股價不亮眼亦屬正常。



