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國泰營運未止跌 上月客貨量齊降

2020-01-17 列印
　　國泰（293）營運表現未止跌，上月訪港旅客繼續按年大減46%，拖累上月載客量跌3.6%；而載貨量亦錄得十四連跌，上月跌2.9%。以全年計，去年載客量10年來再現倒退，全年微跌0.7%；載貨運也是6年來再見負，全年跌6.1%。國泰預告，農曆新年訂機票情況頗理想，但假期後顯著落後，尤以訪港客運為甚。

  國泰公佈，上月載客量299萬人次，按年跌3.6%，錄得五連跌，運力亦下跌1.3%。而上月載貨量17.7萬公噸，按年跌2.9%，連跌14個月，但跌幅為過去八個月最少；運力則下跌3.8%。以全年計，載客量微跌0.7%至3523萬人次，運力則增加5.1%；而全年載貨量減少6.1%，運力也降0.3%。

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