  • 2020年1月17日 星期五
  • 18º
  • 67%
熱門： 遇溺修例風波林鄭月娥鄧炳強警暴

日報新聞 > 財經

六福上季銷售降25%

2020-01-17 列印
　　六福集團（590）昨公佈，截至去年12月底止第三財季，整體同店銷售按年跌25%，主要因金價高企、中美貿易戰及香港社會事件持續影響市場氣氛；不過仍較第二財季37%的跌幅有所收窄。集團指，未來會於香港市場受社會事件影響較嚴重區域減少店舖，並於澳門尋找增加店舖的機遇，預期本財年港澳市場總淨增長3間店舖。

  六福表示，已採取自然流失方法以節省員工成本，惟未有任何裁員計劃，同時亦積極與香港業主磋商下調租金，店舖續約與否則視乎有關店舖於新租金下是否預期有盈利而定。預計截至今年3月的2020財年續約租金為單位數字跌幅，2021財年則為雙位數字跌幅。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd