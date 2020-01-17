滙豐料港經濟仍縮0.7% 金融穩定未見明顯走資

滙豐經濟研究亞太區主管范力民預計，今年下半年，政策支持有利於促進消費，下半年本港經濟或重拾增長，但全年料仍收縮0.7%；明年則有望錄得2.8%的正增長。范力民認為，本港金融體系仍然穩固；而本港新股市場趨於活躍，帶動拆息上升，但相信其後會有所回落，未見有明顯走資現象。



另外，大新銀行經濟師溫嘉煒表示，私人消費自2008年金融危機以來，首次拖累香港經濟表現；而受累於中美貿易糾紛以及環球經濟放緩，投資開支自2018年第四季已出現倒退。他亦預計，今年上半年，本港經濟料初步回穩，下半年恢復按季正增長。至於政府紓困措施對經濟增長的推動力，他估計最多為1個百分點。



仍對樓市謹慎樂觀



溫嘉煒續稱，去年零售業失業率顯著上升，但其他行業就業情況大致平穩，料今年本港失業率平均水平或為3.5%。樓市方面，他就指今年樓市或回落5%至10%，主要受累於社會事件，以及失業率溫和上升。中長線來看，仍對樓市謹慎樂觀。



港股估值相對環球主要股市，有大幅折讓，溫嘉煒預計，恒指今年將於26000點至31000點之間上落。估值擴張支持了去年環球股市表現，未來股市回報可能由盈利表現帶動。



中美簽署首階段貿易協議，滙豐及大新銀行均認為，關稅仍存在，中國經濟下行壓力將持續，兩行對中國今年經濟增長的預測分別為5.8%及5.9%。另外，兩行亦認為，貸款市場報價利率（LPR）有機會繼續下調。



大新銀行預計，中國會加快增加對其他亞洲國家及歐盟的出口，以抵銷美國關稅帶來的衝擊；而中美兩國的第二階段貿易協議，料需要一段時間，才能取得一定進展。



