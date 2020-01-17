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佳兆業又發美元債 年息9.95%

2020-01-17 列印
　　內房企集資潮持續，佳兆業（1638）半個月內再發債，昨公佈發行2025年到期的3億美元優先票據，年息率為9.95%；所得款項淨額將用於為一年內到期的現有中長期境外債務再融資。一周前佳兆業已透過發行美元債抽水5億美元。融資動作頻頻的還有新城發展（1030），旗下子公司新城環球發行3.5億美元的6.8%優先票據，資金擬用於償還若干現有債務。新城發展本周二（14日）剛配售新股，以每股8.78元配售3.11億股，集資27.31億元，資金將用於發展業務及作一般營運資金。

  中國恆大（3333）昨亦公布，建議發行美元優先票據，本金總額、發售價及利率等詳情將透過入標定價程序釐定。

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