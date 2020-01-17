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內地上月新增1.14萬億貸款

2020-01-17 列印
　　內地上月新增貸款遜預期，中國人民銀行公佈，去年12月新增貸款1.14萬億元（人民幣，下同），按年增加543億元。去年全年新增貸款16.81萬億元，按年多增6439億元。去年全年社會融資規模增量累計為25.58萬億元，較2018年增加3.08萬億元；12月社會融資規模增量2.1萬億元，按年多1719億元，高於市場預期。12月底，人民幣貸款餘額153.11萬億元，按年增長12.3%。

　　人行數據顯示，分部門看，去年全年住戶部門貸款增加7.43萬億元，其中，短期貸款增加1.98萬億元，中長期貸款增加5.45萬億元。去年非金融企業及機關團體貸款增加9.45萬億元；非銀行業金融機構貸款減少933億元。

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