中環IFC外望——瑞士寶盛：港成全球最貴城市

瑞士寶盛私人銀行公佈《2020年全球財富及高端生活報告》，調查了28個城市中的高端貨品和服務的價格，香港成為全球最昂貴城市，上海及東京則緊接第二、三位，而孟買則是最便宜的城市。該行香港區研究主管鄧啟志表示，預計本港今年經濟將有1%增長，現時來港遊客下跌對本港零售市道已造成短期的影響，長遠而言難以估計本地經濟何時能夠回復，要視乎外界信心的恢復速度。



鄧啟志續指，內地人現時有更大誘因於國內購買高端奢侈品，由於現時內地海關搜查較為嚴謹，加上內地逐步下調消費稅，內地人來港購買高端奢侈品的意欲減少，對本地高端奢侈品市場產生負面影響。



對於政府早前宣佈放寬按揭保險計劃的樓價上限，鄧啟志指出，由於放寬按保後，槓桿比率提高，本地的劏房或開放式住宅單位需求將會有所下跌，該類型住宅單位的樓價會有下降的壓力，而非開放式的一、兩房類型住宅單位的樓價則會有上升趨勢。



阿里夥日本奧委會辦「雲畫廊」



日本東京除了是港人最鍾情的旅遊聖地之外，今年多了另外一重「奧運之城」的身份，而因應呢個身份，阿里巴巴（9988）即將由三月份起，在成田機場嘅一號及二號客運大樓，以電子畫廊方式，展出由日本當地藝術家創作嘅數碼藝術，今年香港人到東京旅遊，又會多咗一個「打卡」熱點。



阿里嘅首席市場官董本洪就話，呢個同東京奧委會合作籌辦嘅「阿里雲畫廊」，除咗希望可以為奧運會帶來更創新嘅項目，仲可以協助本地藝術家展示佢嘅作品，同時希望可以透過年輕人鍾意睇嘅新媒體，吸引佢哋關注藝術作品，了解日本文化精髓。



另外，阿里舊年曾經提出「ET奧運大腦」嘅概念，希望通過人工智能可以優化觀眾嘅現場體驗等等，可惜今年嘅東京奧運未必能夠見到呢個「大腦」全面發揮作用，董本洪透露要留到2022年嘅北京冬季奧運會，「ET奧運大腦」先可以全面運用，實現佢嘅能力。



高瞻