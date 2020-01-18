內地增長符預期 恒指終破二萬九

平保領漲勁升4.3%
上證指數收報3075點，升0.05%，全周累跌0.54%，結束連升六個星期升勢；深證指數收報10954點，降0.12%；兩市成交合計6074億元人民幣。
藍籌股方面，中國平安（2318）表現搶鏡，高見99.85元創新高，收升4.3%，報99.55元，單股貢獻恒指69點升幅，成交更超越騰訊（700）居首。騰訊則逆市下跌0.3%，收報399元；友邦（1299）跌0.9%，收報86.6元。
第二批帶量採購昨日開標，結果將於公示三日後正式發佈。石藥（1093）力推的注射用紫杉醇（白蛋白結合型）在採購品種內，股價獲市場資金落鑊炒高，收高5.1%，報18.92元，跑贏一眾藍籌股；中生製藥（1177）升3.5%，收報11.74元；藥明康德（2359）揚3.4%，收報104.5元。
個別科技相關股顯著彈出，小米（1810）獲憧憬下月推5G新機，曾飆10.2%，高見13.46元，創52周新高，最後收高8.4%，報13.24元；中興通訊（763）創近兩年高，高見29.7元，收升7.3%，報29.35元；富智康（2038）急升5.4%，收報1.57元；京信通信（2342）抽升9.9%，收報2.55元。
小米推新機飆8.4%
大中華投資策略研究學會副會長李偉傑表示，近期港股升勢強勁，先有「ATM」領漲大市，現時包括平保在內的中資金融股，以及本港地產股接力追上，推動恒指突破29000點，他相信只要守住28600點，再配合其他恒指成份股接力炒上，料恒指有力反覆上試29300至29400點。