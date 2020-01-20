新春氣氛漸濃 本周先升後回 港股料二萬九關拉鋸

中美上周成功簽署首階段貿易協議，加上內地去年經濟增長達標，港股挾好消息連漲七周，並於上周五重上二萬九收市。由於美股三大指數上周五齊升，夜期及港股ADR亦走高，市場人士預計，豬年最後一周，港股或會先升後回，恒指周初有望再升200至300點，後段則隨新年假期將至轉淡，整體料在29000點附近拉鋸。



上周五中國平安（2318）表現搶鏡，更逼近100元關，主力推高大市。耀才證券研究部總監植耀輝指，中資金融股於某程度上開始發力，惟市場仍在觀望該類股份表現。



至於同屬藍籌股的國壽（2628）昨日發盈喜，受投資收入大增及稅務優惠政策刺激，料去年全年純利勁升4至4.2倍，若按2018年全年純利113.95億元人民幣計，意味盈利最多達478.95億元人民幣。



國壽料純利勁增四倍



植耀輝稱，恒指本周「大致上平穩發展」，由於大市已衝上29000點，加上農曆新年前市況普遍淡靜，除非有進一步利好消息，恒指本周將較為反覆，維持在29000點拉鋸。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑則表示，港股今日有機會高開，全周呈現先高後回局面。溫傑認為本周初恒指或將衝高200至300點，其後在假期氣氛濃厚下，不排除會出現獲利回吐，於新年假期前低於29000點收爐，但中線仍看好恒指於首季挑戰三萬點大關。



帝峯證券及資產管理有限公司行政總裁郭思治稱，本周五港股只有半日市，加上長假期回來就是期指結算轉倉，這段時間市場「無乜驚喜」，應該不會有太大變化。



專家看好首季破三萬



今日內地央行將公佈貸款市場報價利率（LPR），市場憧憬該數據會否再次下調。溫傑表示，LPR有下降機會，降幅大約為5個點子。溫傑稱，內地央行整體貨幣政策傾向寬鬆，整體市場利率有向下趨勢，認為下降是時間問題，料對港股影響不大。郭思治亦指，年假前釋放銀根已屬意料之內，市場早有準備，不會對股市有太大刺激。



