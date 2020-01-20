美減息添達標難度 渣打無意降回報率

去年八月美國聯儲局突然掉頭減息，全年共減息三次，渣打集團（2888）行政總裁溫拓思（Bill Winters）坦言，利率變化增添集團要在明年達至有形股本回報率（RoTE）目標難度，但未有因而改變目標，並將更着眼透過控制成本協助達標，並不會為此停止投資。



渣打去年初定下至2021年或之前，要達至RoTE至少10%的目標，溫拓思接受訪問時表示，「最影響渣打完成RoTE這項目標的是利率」，集團約於一年前制定此項目標，對於當時美息前景，市場料未來兩年美息會溫和上升1至2厘，但其後掉頭向下，去年美國以至全球都在減息。他估計今年美息將保持不變。



擬集中控制成本



然而，他指至今集團並無改變RoTE目標，但明顯「變得更難（達標）」，與此同時，今年全球經濟料將溫和增長，或帶來一些幫助。他續指為達標，渣打將竭盡所能，並更集中控制成本，如進行自動化、數碼化及持續精簡架構，即「少啲波士，多啲人做嘢」，但強調毋須裁員，因自然流失已令人手減少。



就香港反修例示威活動對渣打影響，他指雖然香港正值艱難時期，重創旅遊業、零售業等行業，經濟出現收縮，過去六個月渣打香港業務增長有所放緩，但指其香港業務根基強勁、健康。他認為香港短期不會有基礎性改變，作為國際金融中心及全球貿易中心地位未被削弱。他對香港能重回正軌感到樂觀，一再強調香港為集團極為重要市場，會繼續作出投資。



中美於上周簽定首階段貿易協議，溫拓思稱，這有助減低不確定性，但由於只是首階段協議，對中美及全球經濟影響較微；又稱如果中美貿易關係在美國總統大選前有所突破，將會感到驚訝。



