市場簡訊

——招商局置地（978）公佈，間接非全資附屬公司南京招平利盛繼去年9月後，再在西安市投得第二幅地塊土地使用權，作價1.6億元人民幣。該地總面積1.97萬平方米，建築面積最多8.87萬方米，可作商業用途40年。







——共享集團（3344）披露，在本月9日獲悉，控股股東兼主席潘森及旗下Gold Train，先後接獲同一名債權人的破產及清盤呈請，共追討2.5億元未償貸款連利息，潘森正就有關事宜尋求法律意見。







——內地媒體發現，騰訊（700）主席馬化騰近日卸任旗下財付通網絡金融小貸公司的董事長及總經理，由馮明杰接任董事長，唐羚接任總經理。騰訊回應指是內部治理範疇，為正常調整。







——中國神華（1088）公佈，去年商品煤產量按年跌4.7%，至2.83億噸；煤炭銷售量亦減少3%，至4.47億噸。神華表示，產量下跌主要是用地指標受限、地質變化、礦井資源受限等，銷量減少則是因為去年組建合資公司，出資資產不再併表。







——赤子城科技（9911）悉數行使超額配股權，每股1.68元，涉及合共2040萬股股份，相當於行使超額配股權前全球發售股份總數15%，以補足國際發售中的超額分配。該股穩定價格行動及穩定價格期間亦已結束。



另外，貴州銀行（6199）穩定價格行動、穩定價格期結束；該行在穩定價格期內未行使超額配股權，超額配股權失效。同時，港交所亦豁免該行嚴格遵守上市規則中的最低公眾持股量要求。







——中信建投（6066）公佈，中證監會於上周五，審核通過公司非公開發行A股股份申請。在公告日期，公司尚未收到中證監會書面核准文件。該公司又提醒，鑒於本次非公開發行A股，須符合若干先決條件，因此未必會繼續推進，公司亦會在適時另行公告本次發行的詳細條款。



