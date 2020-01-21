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濠賭航空股腳軟 港股回吐260點 武肺蔓延全國 醫藥股逆市升

2020-01-21 列印
■內地新型冠狀病毒肺炎疫情惡化，有不少本港市民亦戴上口罩。
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　　內地新型冠狀病毒肺炎疫情惡化，病毒由源頭武漢擴散至多個省市，更傳播遠至南韓，恒指昨日高開低走，失守二萬九大關，濠賭股及航空股齊成跌市重災區，醫藥股則逆市走強。恒指以全日低位收市，報28795點，下挫260點，仍守住10天線（28695）。大市交投續旺，成交金額1115億元，連續七日過千億元。

　　截至昨晚六時，累計患病人數急升至218宗，其中武漢市佔198宗，昨日更有再多一人死亡，令染病死亡人數增至三人。大批新增病人是於本月18日之前發病，首發症狀大多為發熱、咳嗽或胸悶、呼吸困難。

京滬粵錄確診病例

　　新型冠狀病毒正由武漢向各省市進發，北京確診五宗病例；上海確診一宗病例；廣東省確診14宗病例，其中深圳九宗、珠海三宗、湛江一宗及惠州一宗。

　　此外，繼泰國和日本發現確診病例之後，南韓昨日亦確診首宗新型肺炎病例，顯示病毒正蔓延鄰近地區。國家衞健委高級別專家組組長鍾南山稱，根據目前資料，新型冠狀病毒肺炎肯定可以人傳人。

　　由於新年旺季前「武漢肺炎」疫情擴散，濠賭股顯著捱沽。金沙（1928）插5.9%，收報42.35元；銀娛（027）跌5.4%，收報58.85元；兩股分別成為表現最差藍籌股首兩位。此外，美高梅（2282）挫6.5%，收報13.8元；澳博（880）急降6.4%，收報9.83元。市場憂慮疫情擴大，航空股受壓，國航（753）插7.1%，收報7.24元；東航（670）挫5.8%，收報4.03元。

　　相反，醫藥股逆市走高，中生製藥（1177）升4.9%，收報12.32元，為最強勢藍籌股；石藥（1093）旗下三產品帶量採購傳中選，股價收升1.4%，報19.18元。此外，東陽光藥（1558）三款產品中標帶量採購，收飆19.4%，報49.65元；中國中藥（570）抽升8.2%，收報4.24元。

　　大摩認為，市場消化5G負面因素，料估值步入上調周期，將中移動評級由「減持」跳升至「增持」，目標價由56元大升31%至92元，刺激中移動（941）股價急升近4%，收報68.65元，中聯通（762）及中電信（728）股價亦受帶動，分別逆市升近2.8%及3.44%。

中移遭唱好勁升4%

　　中投傲揚基金經理溫鋼城表示，港股連升七個星期，反映走勢十分強勁，根據以往數據顯示，連升七周後，未來五周恒指將很大機會繼續破頂，上破周一高位（29174點）。

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