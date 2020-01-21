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穆迪下調港信貸評級

2020-01-21 列印
　　評級機構穆迪將香港信貸評級由「Aa2」下調至「Aa3」，評級展望則由「負面」調整為「穩定」。下調評級主要反映香港體制及管治能力低於先前估計，香港沒有切實可行計劃，解決過去九個月的政治、經濟及港人所關注的社會問題，或顯示其本身體制能力較穆迪此前評估為弱，而特區政府自主權所受制約較早前想像更大。

　　是次穆迪將香港長期發行人及高級無抵押評級下調。該評級機構指，對於導致示威活動持續的社會訴求，政府官員及有關部門缺乏有效回應。儘管示威活動的驅動因素是根深柢固及棘手，惟面對部份市民訴求，港府反應明顯緩慢不夠果斷。

　　港府自去年八月宣佈數項財政刺激措施，但穆迪預料不會有效改善市民住屋負擔能力，或能解決更平均分配收入與財富訴求。

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