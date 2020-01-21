騰訊高層沽貨減持 馬化騰售股袋20億

「股王」騰訊（700）近期愈升愈有，時隔兩年後再次升穿400元關口，騰訊主席兼首席執行官馬化騰事隔兩年後亦趁機減持，四度出售合共500萬股騰訊股份，平均作價398.1至401.43元，套現近20億元，出售完成後，其持股比例由8.58%降至8.53%。



值得注意的是，騰訊預計將於3月18日公佈全年業績，根據《上市規則》，公司董事在年度業績刊發日期前60日內，不得買賣其所屬公司的任何證券，即由1月18日起，相關董事不能買賣其持有的騰訊股份，是次馬化騰在1月14日至1月17日之間完成交易，或意味他趕在禁售期前出售有關股份。



逾兩年來再度套現



馬化騰對上一次減持騰訊是2017年10月，當時他亦是連續四個交易日沽貨，累計減持600萬股，套現21億元，平均作價介乎348至352元。



除了馬化騰外，騰訊執行董事兼總裁劉熾平亦在月初，以平均價384.18元，減持50萬股股份，套現逾1.92億元。他對上一次出售股份，在騰訊股價巔峰之際，平均作價434.36元，出售100萬股套現4.34億元。



劉熾平昨日在投資Insight & Forecast大會上表示，目前公司累計對逾800間公司進行投資，當中70間公司已經上市，超過160間公司，是市值或估值超過10億美元（約78億港元）的獨角獸企業。他又指，投資是騰訊核心戰略及核心業務之一，公司首要投資目標是在過程中創造價值，並將絕大部份價值分享出去，未來騰訊會持續加大投資方面的能力建設，進一步拓展投資領域。



他又表示，過去騰訊的傳統投資領域，主要集中在遊戲內容、前沿科技等方面，但隨著騰訊小程序生態以及支付平台發展，未來會在交易平台及智慧零售等方面投入更大關注度。在互聯網產業方面，騰訊將加大思考，如何使用科技助力各行各業，關注垂直領域發展。



