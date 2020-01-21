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法興料內地增長難「保六」

2020-01-21 列印
　　法興發表2020年亞洲經濟及投資展望，上調內地今年經濟增速至5.9%，較此前預測高0.1個百分點，並預計第一及第二季內地經濟增速分別為6.1%及6%，主要由於中美成功簽署首階段貿易協議，令貿易戰風險減退；加上內地去年經濟數據達標，經濟有企穩跡象；出口及消費等數據穩定等利好因素推動所致。

　　法興大中華經濟師分析員林凱琪預料，受累工資及消費增長下滑，美國下半年經濟增長將放緩，料美國聯儲局下半年將減息四次，合共減息一厘。同時美國經濟下行將影響內地經濟，料今年第三及第四季內地經濟增速僅5.8%。

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