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傳滙控擬削英逾10分行

2020-01-21 列印
　　據《星期日泰晤士報》報道，滙控（005）為削減成本提升盈利，正籌備新一輪關閉英國分行行動，預計今年將關閉超過10間英國分行。

　　滙控在英國擁有強大分行網絡，去年已關閉五間英國分行，現有分行數目達621間。報道引述消息指出，滙控將進一步關閉英國分行，預計年內將削逾10間，而最新一輪關閉分行行動，料於未來數周內展開。

　　報道又指出，除關閉英國分行外，預料滙控也會向內部表現欠佳的業務部門開刀，包括投資銀行業務部，或會裁員多達數萬人。滙控對此不予置評。

　　另外，摩根大通宣佈，在英國脫離歐盟後，該行部份服務將從倫敦撤離，故計劃在巴黎市中心購買一棟未來幾年能容納450名職員的辦公大樓。

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