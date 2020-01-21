傳滙控擬削英逾10分行

滙控在英國擁有強大分行網絡，去年已關閉五間英國分行，現有分行數目達621間。報道引述消息指出，滙控將進一步關閉英國分行，預計年內將削逾10間，而最新一輪關閉分行行動，料於未來數周內展開。
報道又指出，除關閉英國分行外，預料滙控也會向內部表現欠佳的業務部門開刀，包括投資銀行業務部，或會裁員多達數萬人。滙控對此不予置評。
另外，摩根大通宣佈，在英國脫離歐盟後，該行部份服務將從倫敦撤離，故計劃在巴黎市中心購買一棟未來幾年能容納450名職員的辦公大樓。
內地新冠狀病毒肺炎疫情惡化，病毒由源頭武漢擴散至多個省市，更傳播至南韓。在湖北武漢，昨天再有一名確診者死亡，當地染病不治人數增至三人，病毒急速蔓延至北京、上海、廣東和深圳，內地確診病例累計二百一十八宗...
2020-01-21
華為副董事兼首席財務官孟晚舟引渡案，昨日在溫哥華法院審理。有法律分析家指出，審訊時間可能較原先預計多年時間表更快完成；而彭博分析指孟晚舟有百分之九十九的可能性會被引渡至美國。 綜合外媒資料，二○一八年...
2020-01-21
大型高達主題區「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」將於今年十月，在日本神奈川縣橫濱市開幕，並將展出可做出步行動作的一比一大小的初代高達。 昨日官方舉行概念發表會，宣佈「Gundam Factory Yokohama」將於本年十月在橫濱市山下埠頭開幕並將展出一部一比一大小（十八米高）的RX-78初代高達。該部展出的初代高達重約二十五噸，主要由鋼鐵及碳樹脂組成，並可作出步行動作。 「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」將於今年十月一日至明年十月三日開放，開放時間預定為早上十時至晚上九時，並預定在今年七月開始售票，票價則有待公佈。在正式開放前，「GUND...
2020-01-21
北角雲峰大廈位於雲景道77號，是該區老牌豪宅屋苑之一，單位擁有巨廳，實用率高。以下放盤位處高層，實用面積1650方呎，屬3房1套間隔，從單位露台外望，便是維港兩岸海景，景觀引人入勝。 雲峰大廈...
2020-01-21
內地新型冠狀病毒肺炎疫情惡化，病毒由源頭武漢擴散至多個省市，更傳播遠至南韓，恒指昨日高開低走，失守二萬九大關，濠賭股及航空股齊成跌市重災區，醫藥股則逆市走強。恒指以全日低位收市，報28795點，下挫2...
2020-01-21
曼城右翼馬列斯今季打出加盟以來的最佳表現，近期腳風更不俗，上輪英超僅後備上陣，全因領隊哥迪奧拿留力出戰今晚聯賽快車。此子養精蓄銳後，今仗有力領軍反客為主，擊敗遇強即屈的錫菲聯，直取讓球主客和讓一球「客勝」。 馬列斯上季加盟曼城未能穩佔正選位置，英超上陣廿七次僅十四次屬正選，期間貢獻七球四助攻。今季此子擔正機會更多，表現亦有躍進，聯賽目前已上陣十九次有十二次擔正，而且累積七球九次助攻，領隊哥迪奧拿也讚不絕口︰「馬列斯熱愛足球，而且甚少受傷，所以我給他更多機會。」 哥帥刻意收起征快車 這名二十八歲阿爾及利亞右翼在對曼聯的聯賽盃，以及對阿士東維拉的英超兩戰入三球也好，上場聯賽突然...
2020-01-21
菲律賓保和島（Bohol）是個賞景勝地，例如島中央有著名的朱古力山（Chocolate Hills），四季風景各異，旅客只須登上觀景台，即可飽覽群山壯麗之色。 雖然陸上觀光並非保和島的主打行程，但對於...
2020-01-21
陳庭欣（Toby）的有米男友楊振源（Benny）近日傳出一腳踏四船，事後男方於元旦晒錫錫Toby片段，力證女友地位不變，事實上，Benny早已揚言兩年後娶Toby，女方亦晨早融入楊家之中！臨近農曆年，...
2020-01-21
過年寫揮春是件好玩的事情，寫的人高興，寫完了若有人喜歡拿去張貼就更高興。 去年春節前有一天去中環永吉街「文聯莊」買文具，跟老闆李望達說起寫揮春，他有的是紙筆，一時興起，就在店裏鋪紙開筆，寫了一大堆揮春，有顧客想要就拿走，皆大歡喜。 揮春上的字眼，傳統的固然是「龍馬精神」、「出入平安」、「恭喜發財」、「萬事勝意」之類，只是過於四平八穩，我寫揮春，便寫些好玩的，如「千杯不醉」、「艷壓群芳」、「樂似神仙」、「食極不肥」，望達跟我說起一些煙酒朋友，我便寫幾張「煙酒健康」，結果他說不夠派。 新年要講好意頭，但做人始終要有趣，有趣有幽默感，即使世道困難一點，生活困頓一點，日子也會過得比...
2020-01-21
年近歲晚，不少馬房都舉行年夜飯，慰勞員工過去一年努力，前日沙田賽事結束後，羅富全便在火炭某酒家設宴（左圖），倉主一家、廄內員工以及「辣得」系馬主吳創木等均有出席，場面十分熱鬧。 馬場浮世繪
2020-01-21