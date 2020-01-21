三新股趕尾車今登場 INFINITY暗盤升15%

年初至今已有19隻新股上市，於去年年尾展開招股的新股中，還有最後三隻姍姍來遲，將於今日掛牌。這三隻新股都是乘今輪新股潮「尾班車」，均以中下限定價。此三隻新股暗盤兩跌一升，僅有並非下限定價的INFINITY（1442）有逾一成升幅。



GHW（9933）將以招股價下限0.51元定價，公開發售部份超購20.7倍，根據重新分配程序，最終將有全球發售的30%股份，分配至公開發售部份。該股一手中籤率40%，至少抽十五手穩中一手。在輝立暗盤中，該股收報0.435元，跌14.7%，一手4000股帳面蝕300元。



GHW中關村科技潛水



中關村科技租賃（1601）昨日公佈，每股發售價1.52元，同樣是以招股價下限定價，公開發售部份最終超購4.8倍，國際配售部份超購1.5倍，一手中籤率100%。該股暗盤承接招股時的低迷之勢，在輝立暗盤中收報1.49元，跌2%，一手帳面虧蝕60元。



INFINITY將以每股0.31元定價，公開發售部份超購逾9倍，一手中籤率10%，抽20手穩中一手。其輝立暗盤以最高位開出，報0.405元，較招股價升30.6%，收報0.355元，升14.5%，一手10000股賺450元。



另外，去年10月被新疆銀保監會批准發行H股的新疆匯和銀行，正式向聯交所（388）遞交主板上市申請，其去年首三季淨利潤達2.32億元人民幣，按年升9.8%。不過，該行貸款主要發放予微型企業，截至去年9月30日止，該行發放予微型企業的貸款額達105.62億元人民幣，佔總額89.3%，目前其不良貸款率亦自2016年起逐年升高，由1.11%上升至2.28%。



螞蟻金服估值1.56萬億



阿里（9988）系螞蟻金服再有上市消息傳出，據路透社報道指，螞蟻金服正以非公開方式發售股票，公司估值一度高達2000億美元（約1.56萬億港元）。另外有消息人士指，螞蟻金服目前正準備最終在香港及內地進行公開發售的計劃。



