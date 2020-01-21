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國企債務違約 兩月內第二宗

2020-01-21 列印
　　彭博報道，評級機構標普昨證實，截至上周五，青海國企青海省投發行的3億美元2021年債券未能支付利息，成為今年首宗離岸美元債違約；亦為兩個月內繼天津物產集團後，第二宗國企美元債違約個案。

　　青海省投這批2021年7月到期、本金為3億美元的債券付息日為1月10日，應付利息960萬美元。標普上周二已將青海省投長期發行人信用評級，由「CCC-」下調至「D」級，稱不認為該公司可以在五個工作日內完成債券兌付，是次債務違約屬於一般違約。標普是青海省投美元債唯一評級機構。

　　另一國企天津物產2019年對四隻美元債進行重組，令大部份投資者承擔逾60%損失，創近20年首宗中資國企美元債違約事件。

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