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潤啤料去年多賺逾三成

2020-01-21 列印
　　華潤啤酒（291）發出正面盈利預告，預料截至去年底止年度的股東應佔溢利，按年增加至少30%；2018年度溢利為9.77億元（人民幣，下同）。

　　該集團指出，有關增幅主要源於實施產能改善所產生的固定資產減值虧損比去年減少；效率提升令成本節省；自去年4月完成收購喜力中國以來，喜力中國所作出的貢獻；以及集團於2018年推行，自2017年1月1日起生效的新企業年金計劃，並於2018年錄得就2017年度的員工費用計提一次性撥備約1.17億元，而去年並無計提有關額外撥備。

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