該集團指出，有關增幅主要源於實施產能改善所產生的固定資產減值虧損比去年減少；效率提升令成本節省；自去年4月完成收購喜力中國以來，喜力中國所作出的貢獻；以及集團於2018年推行，自2017年1月1日起生效的新企業年金計劃，並於2018年錄得就2017年度的員工費用計提一次性撥備約1.17億元，而去年並無計提有關額外撥備。
潤啤料去年多賺逾三成
該集團指出，有關增幅主要源於實施產能改善所產生的固定資產減值虧損比去年減少；效率提升令成本節省；自去年4月完成收購喜力中國以來，喜力中國所作出的貢獻；以及集團於2018年推行，自2017年1月1日起生效的新企業年金計劃，並於2018年錄得就2017年度的員工費用計提一次性撥備約1.17億元，而去年並無計提有關額外撥備。
武漢激增至198宗 京滬深亦確診 新肺炎爆第二波 沙士專家鍾南山：肯定人傳人
內地新冠狀病毒肺炎疫情惡化，病毒由源頭武漢擴散至多個省市，更傳播至南韓。在湖北武漢，昨天再有一名確診者死亡，當地染病不治人數增至三人，病毒急速蔓延至北京、上海、廣東和深圳，內地確診病例累計二百一十八宗...
2020-01-21
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孟晚舟案溫哥華開審 彭博社指極大可能引渡美國
華為副董事兼首席財務官孟晚舟引渡案，昨日在溫哥華法院審理。有法律分析家指出，審訊時間可能較原先預計多年時間表更快完成；而彭博分析指孟晚舟有百分之九十九的可能性會被引渡至美國。 綜合外媒資料，二○一八年...
2020-01-21
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高達工場落戶橫濱 RX-78可步行
大型高達主題區「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」將於今年十月，在日本神奈川縣橫濱市開幕，並將展出可做出步行動作的一比一大小的初代高達。 昨日官方舉行概念發表會，宣佈「Gundam Factory Yokohama」將於本年十月在橫濱市山下埠頭開幕並將展出一部一比一大小（十八米高）的RX-78初代高達。該部展出的初代高達重約二十五噸，主要由鋼鐵及碳樹脂組成，並可作出步行動作。 「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」將於今年十月一日至明年十月三日開放，開放時間預定為早上十時至晚上九時，並預定在今年七月開始售票，票價則有待公佈。在正式開放前，「GUND...
2020-01-21
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飽覽維港海景 雲峰大廈典雅廳堂開闊明亮
北角雲峰大廈位於雲景道77號，是該區老牌豪宅屋苑之一，單位擁有巨廳，實用率高。以下放盤位處高層，實用面積1650方呎，屬3房1套間隔，從單位露台外望，便是維港兩岸海景，景觀引人入勝。 雲峰大廈...
2020-01-21
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濠賭航空股腳軟 港股回吐260點 武肺蔓延全國 醫藥股逆市升
內地新型冠狀病毒肺炎疫情惡化，病毒由源頭武漢擴散至多個省市，更傳播遠至南韓，恒指昨日高開低走，失守二萬九大關，濠賭股及航空股齊成跌市重災區，醫藥股則逆市走強。恒指以全日低位收市，報28795點，下挫2...
2020-01-21
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馬列斯躍城展翅 翼襲劈「錫」
曼城右翼馬列斯今季打出加盟以來的最佳表現，近期腳風更不俗，上輪英超僅後備上陣，全因領隊哥迪奧拿留力出戰今晚聯賽快車。此子養精蓄銳後，今仗有力領軍反客為主，擊敗遇強即屈的錫菲聯，直取讓球主客和讓一球「客勝」。 馬列斯上季加盟曼城未能穩佔正選位置，英超上陣廿七次僅十四次屬正選，期間貢獻七球四助攻。今季此子擔正機會更多，表現亦有躍進，聯賽目前已上陣十九次有十二次擔正，而且累積七球九次助攻，領隊哥迪奧拿也讚不絕口︰「馬列斯熱愛足球，而且甚少受傷，所以我給他更多機會。」 哥帥刻意收起征快車 這名二十八歲阿爾及利亞右翼在對曼聯的聯賽盃，以及對阿士東維拉的英超兩戰入三球也好，上場聯賽突然...
2020-01-21
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朱古力山頂 全方位賞景
菲律賓保和島（Bohol）是個賞景勝地，例如島中央有著名的朱古力山（Chocolate Hills），四季風景各異，旅客只須登上觀景台，即可飽覽群山壯麗之色。 雖然陸上觀光並非保和島的主打行程，但對於...
2020-01-21
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富貴男友專車管接送 待嫁陳庭欣買花膠冧「未來奶奶」
陳庭欣（Toby）的有米男友楊振源（Benny）近日傳出一腳踏四船，事後男方於元旦晒錫錫Toby片段，力證女友地位不變，事實上，Benny早已揚言兩年後娶Toby，女方亦晨早融入楊家之中！臨近農曆年，...
2020-01-21
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好好過日子——揮春賀新年
過年寫揮春是件好玩的事情，寫的人高興，寫完了若有人喜歡拿去張貼就更高興。 去年春節前有一天去中環永吉街「文聯莊」買文具，跟老闆李望達說起寫揮春，他有的是紙筆，一時興起，就在店裏鋪紙開筆，寫了一大堆揮春，有顧客想要就拿走，皆大歡喜。 揮春上的字眼，傳統的固然是「龍馬精神」、「出入平安」、「恭喜發財」、「萬事勝意」之類，只是過於四平八穩，我寫揮春，便寫些好玩的，如「千杯不醉」、「艷壓群芳」、「樂似神仙」、「食極不肥」，望達跟我說起一些煙酒朋友，我便寫幾張「煙酒健康」，結果他說不夠派。 新年要講好意頭，但做人始終要有趣，有趣有幽默感，即使世道困難一點，生活困頓一點，日子也會過得比...
2020-01-21
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馬場浮世繪——羅富全設宴慰勞員工
年近歲晚，不少馬房都舉行年夜飯，慰勞員工過去一年努力，前日沙田賽事結束後，羅富全便在火炭某酒家設宴（左圖），倉主一家、廄內員工以及「辣得」系馬主吳創木等均有出席，場面十分熱鬧。 馬場浮世繪
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