中環IFC外望——自願供款及年金保單 六萬扣稅額不應共用

香港投資基金公會建議，強積金可扣稅自願性供款（TVC）及「合資格延期年金保單」（QDAP）不應共用六萬港元扣稅額，兩者應各自有一個扣稅額。基金公會退休金委員會主席潘新江（圖左）表示，由於兩個計劃的性質不同，於退休理財上有各自的角色，兩者應該是相輔相成，而不是排他，故認為政府應考慮為兩類產品各自提供一個扣稅額，並應定期進行檢討扣稅額。



對於近期市況較為波動，潘新江指出，不排除有僱員因市況波幅而改變資產配置，但預期短期內環球利息低企、低通脹和低增長的情況會維持，並不建議僱員的強積金資產配置轉換太頻密，因強積金屬長期投資。他又指出，現時投資者對強積金的收費仍然未能完全了解，未來需要繼續教育投資者。



香港投資基金公會於去年第四季進行的調查發現，54%的受訪者表示希望61歲退休，並預計需要超過500萬元去支持退休生活，平均要用14年來存起這筆錢。



渣打員工攝影比賽 勝者去晏菲路睇波



一講起利物浦，好多英超球迷都諗起名曲《You'll Never Walk Alone》，但仲有一樣嘢是和利物浦關係密切的，就是贊助商渣打銀行。



事緣渣打早在2010年，已經成為利物浦足球會的官方主要贊助商，所以球衣都有渣打的標誌，而今年已經踏入第10年。為了慶祝咁長的合作關係，渣打就舉行「Red for a Day」活動，鼓勵全球員工在上周五（17日）穿起紅衫。此外，紅衫員工仲可以參加攝影比賽，獎品就真係十分有意思，係去利物浦主場晏菲路球場睇波。



利物浦今年戰績相當厲害，依家喺英超打咗22場贏咗21場，不但高居榜首，而且仲拋離第二名的曼城16分。利記今年成績咁勁，渣打作為贊助商，相信飲得杯落。



高瞻