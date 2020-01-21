中環IFC外望——自願供款及年金保單 六萬扣稅額不應共用

對於近期市況較為波動，潘新江指出，不排除有僱員因市況波幅而改變資產配置，但預期短期內環球利息低企、低通脹和低增長的情況會維持，並不建議僱員的強積金資產配置轉換太頻密，因強積金屬長期投資。他又指出，現時投資者對強積金的收費仍然未能完全了解，未來需要繼續教育投資者。
香港投資基金公會於去年第四季進行的調查發現，54%的受訪者表示希望61歲退休，並預計需要超過500萬元去支持退休生活，平均要用14年來存起這筆錢。
渣打員工攝影比賽 勝者去晏菲路睇波
一講起利物浦，好多英超球迷都諗起名曲《You'll Never Walk Alone》，但仲有一樣嘢是和利物浦關係密切的，就是贊助商渣打銀行。
事緣渣打早在2010年，已經成為利物浦足球會的官方主要贊助商，所以球衣都有渣打的標誌，而今年已經踏入第10年。為了慶祝咁長的合作關係，渣打就舉行「Red for a Day」活動，鼓勵全球員工在上周五（17日）穿起紅衫。此外，紅衫員工仲可以參加攝影比賽，獎品就真係十分有意思，係去利物浦主場晏菲路球場睇波。
利物浦今年戰績相當厲害，依家喺英超打咗22場贏咗21場，不但高居榜首，而且仲拋離第二名的曼城16分。利記今年成績咁勁，渣打作為贊助商，相信飲得杯落。
高瞻