武肺疫情肆虐 濠賭成重災區 港股連失三關瀉810點

50隻藍籌股全線下跌，騰訊兩年來再遭馬化騰減持，收跌2.7%，報385.4元；友邦（1299）跌3.4%，收報81.85元；吉利（175）挫5.3%，收報14.06元，連續第六日下跌，兼為表現最差藍籌股。
騰訊遭減持挫2.7%
另外，市場擔心疫情或影響濠賭股農曆新年旺季表現，相關板塊繼續捱沽，美高梅中國（2282）插6.2%，收報12.94元；永利澳門（1128）跌4.8%，收報18.62元；新濠國際（200）跌4.4%，收報19.8元；澳博（880）跌4.3%，收報9.41元；銀娛（027）跌3.6%，收報56.75元；金沙中國（1928）跌3.2%，收報41元。
市場憂慮疫情打擊內地民眾外遊意欲，酒店及出行類股份受壓，同程藝龍（780）瀉7.2%，收報11.28元；貓眼娛樂（1896）挫5.8%，收報13.08元。
市場憂慮武漢肺炎擴散，令賠償個案增加，內地保險股全線下跌。眾安（6060）挫6.4%，收報29.35元；新華保險（1336）插5.6%，收報32.7元。
耀才證券研究部總監植耀輝稱，大市由12月至本月初累積不少升幅，加上近日缺乏利好消息，大市借機回調，投資者亦於近日市況中沽貨鎖定利潤。
技術走勢方面，他指出恒指最近已形成一個小型雙頂，對後市逐步反覆下滑亦不感意外，下試250天線（27694）機會亦相當大，當疫情再度惡化時，指數甚至或會下試更低位置。
專家料試牛熊線支持
帝峯證券及資產管理行政總裁郭思治則表示，經過對SARS一役後，港人對新型冠狀病毒充滿戒心，擔心其後情況惡化，周一恒指穿頭破腳，出現單日轉向，而周二指數沽盤加劇，拖累恒指進一步回調。
郭思治相信，本周港股走勢續軟，預料後市試底機會較大，由於10天線和20天線已相繼失守，下一個防守據點為50天線，呼籲投資者先過完年再作部署。