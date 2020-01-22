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關注彈劾進展 杜指回落

2020-01-22 列印
        市場關注美國總統特朗普彈劾案審訊，美股假期後復市，杜指早段偏軟。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報29195點，跌153點；納斯達克指數報9367點，跌21點。

　　滙控（005）美國預託證券價格曾見59.18港元，較香港收市價升0.03港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見382.67港元，較香港收市價跌2.73港元。

　　美國總統特朗普在瑞士達沃斯世界經濟論壇表示，與中國的第二階段貿易談判將很快開始，而對中國大部份關稅將會保留。

  美國財長努欽則稱，與中國的第二階段貿易協議不一定會取消全部現有關稅。

　　另外，美國參議院將於當地周二下午，展開對特朗普的彈劾審訊。

  外界普遍認為，共和黨控制的參議院不太可能通過動議，但聆訊可能有作證安排。
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