恒隆地產去年少賺24% 強調不會放慢港投資

恒隆地產去年收入減少5.9%，至88.52億元；由於住宅單位銷售減少，物業銷售收入大減75.9%，至2.96億元。但物業租賃業務按年增加4.6%，至85.56億元。當中中國多個租賃物業落成，內地租賃收入增7.1%，至45.44億元；香港則因零售氣氛疲弱，下半年失去增長動力，但全年計香港租賃收入亦增1.9%，至40.12億元。
去年恒隆地產內地收入佔53%，本港則佔47%，盧韋柏強調，中港兩地仍然會一同發展，不會減慢香港發展步伐，包括在重建淘大工業村作商住單位，預計2023年完成，以及重建北角電氣道的寫字樓，料2022年完成。他又稱，恒隆多次參與政府投地，「你只係見到贏嗰個咁解。」至於內地仍有2000萬方呎土地儲備，日後仍有很多地產項目要做。
母企多賺29%派0.89元
母公司恒隆集團純利則升29%，至68.16億元。由於恒隆出售本港非核心物業，故大派特別息0.26元，連同末期息共派0.89元。期內收入減少5.8%，至94.35億元。恒隆表示，會按市況繼續減持香港住宅單位，並透過出售非核心物業體現更高價值。另外，今年為恒隆成立60周年，恒隆指會以內部慶祝以及激勵員工。
恒隆地產股價昨日跟隨下滑4.4%，收報18.24元；恒隆集團則跌3.1%，報20.15元。